錼創Micro LED商業化加速 Q4設備銷售見動能

鉅亨網記者吳承諦 台北


Micro LED 廠錼創 (6854-TW) 今 (9) 日舉辦 microled 技術論壇，董事長李允立表示，錼創已從實驗室階段邁向量產商業化，多項應用產品陸續上市，錼創 2024 年達成首年全年損益兩平，營運表現大幅改善，顯示 Micro LED 技術逐漸進入收成期。

cover image of news article
錼創Micro LED商業化加速 Q4設備銷售見動能。圖為錼創董事長李允立。（圖：錼創提供）

李昀立指出，三星 Micro LED 電視已在韓國百貨公司正式販售，消費者可直接購買。雖然價格仍偏高，但這標誌著 Micro LED 技術正式進入消費市場，為高階大型電視應用奠定重要指標。


穿戴裝置應用方面，Garmin 搭載 Micro LED 的手錶已在台灣電商平台開賣，包括 PChome、Momo 等通路均可購得，李允立強調，Micro LED 在手錶應用上具備絕對優勢，消費者可輕易分辨與 OLED、LCD 的差異。

車用應用成為下一波成長動能，透明顯示器技術將應用於車內外各種場景，包括抬頭顯示器等。李昀立表示，相關產品投入生產已是進行式，預期在不久將來就會看到實際應用落地。

產業生態系逐步完善，台灣顯示器產業協會理事長洪進揚表示，群創透過子公司已將 Micro LED 技術導入車用抬頭顯示器，國科會也組織前瞻智慧顯示器研發專案，聚焦 AR、VR 等應用的 Micro LED 微型顯示技術。

展望未來，錼創指出，8 月營收下滑，是因為 COC 驗證波動以及 Turnkey Solution 上半年認列完畢，不過第四季設備出貨動能漸增，全年動能略優於去年。

文章標籤

錼創MicroLED車用

