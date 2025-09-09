鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-09 11:13

Micro LED 廠錼創 (6854-TW) 今 (9) 日舉辦 microled 技術論壇，董事長李允立表示，錼創已從實驗室階段邁向量產商業化，多項應用產品陸續上市，錼創 2024 年達成首年全年損益兩平，營運表現大幅改善，顯示 Micro LED 技術逐漸進入收成期。

錼創Micro LED商業化加速 Q4設備銷售見動能。圖為錼創董事長李允立。（圖：錼創提供）

李昀立指出，三星 Micro LED 電視已在韓國百貨公司正式販售，消費者可直接購買。雖然價格仍偏高，但這標誌著 Micro LED 技術正式進入消費市場，為高階大型電視應用奠定重要指標。

穿戴裝置應用方面，Garmin 搭載 Micro LED 的手錶已在台灣電商平台開賣，包括 PChome、Momo 等通路均可購得，李允立強調，Micro LED 在手錶應用上具備絕對優勢，消費者可輕易分辨與 OLED、LCD 的差異。

車用應用成為下一波成長動能，透明顯示器技術將應用於車內外各種場景，包括抬頭顯示器等。李昀立表示，相關產品投入生產已是進行式，預期在不久將來就會看到實際應用落地。

產業生態系逐步完善，台灣顯示器產業協會理事長洪進揚表示，群創透過子公司已將 Micro LED 技術導入車用抬頭顯示器，國科會也組織前瞻智慧顯示器研發專案，聚焦 AR、VR 等應用的 Micro LED 微型顯示技術。