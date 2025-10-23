〈TSIA年會〉台灣生態系赴美 侯永清：行政院已成立專責小組協助供應鏈落地

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-10-23 15:47

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清。(鉅亨網記者魏志豪攝)

侯永清說，隨著全球供應鏈重組，台廠陸續赴美設廠，但各公司考量點不同，挑戰也各異，協會正彙整會員在土地取得、法規適應、當地人力支援等問題上遇到的實際情況，並持續透過合作夥伴向美國政府反映，盼能加速解決落地障礙。

他指出，不同國家的法規體系差異極大，若依照台灣模式推進，往往會出現預期外的問題。TSIA 目前正協助會員提前了解海外法規，並安排已赴美企業分享經驗與教訓，避免重蹈覆轍。他強調，法規簡化、土地開發與人員協助，是協會當前與美方溝通的三大重點。

侯永清透露，行政院已成立專責小組，協助台灣半導體業者海外投資與布局，TSIA 也正將會員反映的需求整理後提交政府。該小組將與經濟部協調，針對廠商在美投資時可能遇到的政策障礙，提供具體支援。