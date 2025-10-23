信邦前三季純益年減13% EPS 10.06元
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (23) 日公告第三季財報，受到關稅政策的影響，稅後純益 7.32 億元，季減 3.57%、年減 22.88%；每股純益 3.05 元；累計信邦前三季純益 24.15 億元，年減 13.61%，每股純益 10.06 元。
信邦第三季營收 75.51 億元，季減 2.39%、年減 10.42%；毛利率 23.02%，季減 1.69 個百分點、年減 1.16 個百分點；營業淨利 6.3 億元，季減 27.71%、年減 28.87%。
信邦說明，第三季毛利率下滑係受產品組合的影響，消費性產業之比重較第二季增加 2.16 個百分點，另外，美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，整體需求持續放緩。
營業費用增加則為 6 月進行調薪作業、營業外利益 3.03 億元，較第二季 1.03 億元增加 2.00 億元，係因第二季新台幣升值，認列匯兌損失 1.16 億元，第三季新台幣較第二季貶值 0.57 元，認列匯兌利益 0.79 億元。
前三季來看，信邦營收 234.46 億元、年減 5.35%；毛利率 24.1%，年減 1.09 個百分點；營業淨利 25.64 億元、年減 6.62%；毛利率下滑同樣受到產品組合及美國太陽能微逆變器客戶出貨下滑影響，業外減少主要係金融資產評價。
信邦將於 11 月 4 日於政大公企中心舉辦法人說明會，管理階層將就公司整體財務狀況、市場發展與未來成長動能進行說明，並聚焦於半導體、AI 基礎設施及應用等重點領域，闡述信邦在市場趨勢下的發展前景及策略合作方向。
