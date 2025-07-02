鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-02 11:05

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最新數據顯示，今年上半年，香港豪宅市場延續 2024 年的暢旺態勢，成交數據持續亮眼。儘管各方對豪宅定義標準不一，像是超過千萬美元、逾 5000 萬港元 (約 1.9 億台幣) 及破億港元等不同層級，但市場整體升溫態勢明顯。

今年上半年香港豪宅成交暴增七成！中國買家如何改寫頂級豪宅交易紀錄？（圖：Shutterstock）

中國《財經雜誌》報導，根據萊坊發布的《全球超級豪宅報告》，全球 12 個主要市場中，香港今年首季以 42 筆價格逾千萬美元的超級豪宅交易位列第六，年增幅達 17%，交易金額達 6.9 億美元。此外，過去 12 個月全球超級豪宅總成交 2055 筆，香港以 229 筆排名全球第三，僅次於杜拜和紐約。

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另據中原地產數據，今年前 5 月香港成交 52 套總價超億港元豪宅，其中約七成被中國買家購入，這一現象引發市場高度關注。

自 6 月起，香港曝出多筆中國買家購買上億港元豪宅案例，如亞洲樓王 Mount Nicholson 頂層特色戶、山頂白加道 31 號洋房等買家均被認為有中國背景。

值得注意的是，香港自去年起實施的新版「優化投資移民計畫」規定，申請人投資住宅物業須達 5000 萬港元或以上，這一政策被認為直接刺激高端豪宅市場。

市場分析認為，香港豪宅市場回升受多重因素推動。居外 IQI 集團香港總監李瑞華指出，隨著香港取消印花稅而新加坡對外國買家徵收 60% 購房稅，加上部分移民回流，促使國際買家重新關注香港市場。今年春天，他帶杜拜客戶看九龍塘 10 億港元豪宅時，該房源已被中國買家搶購，凸顯香港豪宅市場的強勁需求。

世邦魏理仕甄浚岷也表示，香港房市經歷調整後已呈現上揚趨勢，優質的超級豪宅持續受到中國富豪和中資企業老闆青睞。

從市場微觀層面來看，香港為投資人提供股市、債市、辦公室商鋪及超級豪宅等多元選擇。先前持有商舖等物業的財務投資者因資產價格承壓而減持套現，既增加豪宅供應，也為買家創造了議價空間。

甄浚岷指出，去年 2 月底香港全面撤銷打房「辣招」，致使非本地買家可享受與本地居民同等的低印花稅政策，大幅提升中國買家入市意願，加上當年三度跟隨聯準會 (Fed) 降息及中央經濟提振措施，共同推動中國客人跟「新港人」加速入市。

今年市場驅動因素出現新變化。香港置業研究部數據顯示，去年超過 1 億港元一手私宅註冊量中，中國買家佔比約八成，5000 萬至 1 億港元住宅的中國買家佔比為 72%，遠超整體市場水平。今年市場暢旺主要受金融環境改善影響，1 個月香港銀行同業拆息 (HIBOR) 從 4% 降至 1% 以下，大幅降低借貸成本。此外，港股 IPO 集資額屢創新高，加上豪宅價格調整 (跌幅達 10%-30%) 形成「股樓雙旺」局面。

恆理環球與新世界財富預測，今年將有 800 名百萬富翁移居香港，助其首次躋身全球「百萬富翁淨流入」前十名。

香港財政司司長陳茂波透露，香港房市從 2021 年 9 月歷史高點已調整 28%，目前趨於穩定。隨著人才計畫申請人增加住宅需求，市場可望穩定。