〈房產〉豪宅租金高且坪數大 個案房租漲幅也優於平均數的7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 12:54

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2025 年豪宅租賃市場有新實價揭露，台北市松山區「文華苑」在 2 月時交易低樓層含車位總坪數 340.92 坪，每月租金 53 萬元，且備註欄顯示該戶為續租案件，上次租賃 2023 年，月租金為 52.5 萬元，兩年小漲 5000 元。租金漲幅約 9.52%，漲幅優於近三年全台租金指數漲幅的 7%。

依內政部不動產資訊平台統計，近三年房價租金呈現雙漲趨勢，以同期資料比對，2024 年第四季住宅價格指數 150.98，和 2022 年首的 121.01 相比，住宅價格指數三年漲了 24.8%；而租金指數在 2022 年初為 100.59，2024 年底達 107.66，增幅為 7%，三年上漲了 7%。

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此外，有些富豪資金往來繁瑣，租賃較能保持金流的低調隱密。且豪宅租客中不乏外派企業高階型態的租客，或暫居台灣的華僑，未來時程動向未定，因此租屋較具彈性。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄以來，台北市豪宅總月租前五名，冠軍是大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」，2023 年時高樓層曾以總月租 60 萬元租出；而第二高價是「文華苑」，2024 年時有租客以每月 55 萬元承租高樓層戶，第三名則是「元大栢悅」以及「西華富邦」，月租 50 萬元。

觀察前五名中，文華苑單坪租金 1613 元，堪稱豪宅中最高 CP 值。張旭嵐指出，文華苑連車位 340 坪，以月租金 55 萬，對應一戶動輒 5-6 億元的總價，算起來投報率僅 1.2% 左右，對屋主而言，持有豪宅多半看中長期增值性，而非租金收入；而對重視資金彈性和居住隱密性的豪客來說，租豪宅彈性大，各有算盤。