〈房產〉豪宅租金高且坪數大 個案房租漲幅也優於平均數的7%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 12:54
2025 年豪宅租賃市場有新實價揭露，台北市松山區「文華苑」在 2 月時交易低樓層含車位總坪數 340.92 坪，每月租金 53 萬元，且備註欄顯示該戶為續租案件，上次租賃 2023 年，月租金為 52.5 萬元，兩年小漲 5000 元。租金漲幅約 9.52%，漲幅優於近三年全台租金指數漲幅的 7%。
依內政部不動產資訊平台統計，近三年房價租金呈現雙漲趨勢，以同期資料比對，2024 年第四季住宅價格指數 150.98，和 2022 年首的 121.01 相比，住宅價格指數三年漲了 24.8%；而租金指數在 2022 年初為 100.59，2024 年底達 107.66，增幅為 7%，三年上漲了 7%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高資產族寧租不買有四個原因包括，想買的豪宅社區屋主惜售沒得買，只好邊租邊等屋主改變心意。同時，豪宅貸款成數低，部分高資產族傾向保有資金彈性，以便達到錢滾錢效果，甚至在此刻台幣升值之際，有機會迅速善用資金。
此外，有些富豪資金往來繁瑣，租賃較能保持金流的低調隱密。且豪宅租客中不乏外派企業高階型態的租客，或暫居台灣的華僑，未來時程動向未定，因此租屋較具彈性。
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄以來，台北市豪宅總月租前五名，冠軍是大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」，2023 年時高樓層曾以總月租 60 萬元租出；而第二高價是「文華苑」，2024 年時有租客以每月 55 萬元承租高樓層戶，第三名則是「元大栢悅」以及「西華富邦」，月租 50 萬元。
觀察前五名中，文華苑單坪租金 1613 元，堪稱豪宅中最高 CP 值。張旭嵐指出，文華苑連車位 340 坪，以月租金 55 萬，對應一戶動輒 5-6 億元的總價，算起來投報率僅 1.2% 左右，對屋主而言，持有豪宅多半看中長期增值性，而非租金收入；而對重視資金彈性和居住隱密性的豪客來說，租豪宅彈性大，各有算盤。
第一建經研究中心副理張菱育指出，租金前三名的豪宅「勤美璞真」、「文華苑」、「元大栢悅」，都至少 3 年以上未有買賣轉手交易，顯示屋主相當惜售，而社區地理條件佳、客製化物管服務等，吸引想入住的豪客，但在未能購置持有的情況下，只能先以租代買卡位，仍享有該豪宅住戶的權益。
張菱育觀察，近期台幣升值，對外資來說，購買台灣不動產的成本大幅增加，加上本來央行就限縮高價住宅的貸款成數，對於不願將大筆現金投入房地產市場，但仍有居住需求的高資產族來說，先以承租方式入住社區，不僅能先熟悉社區環境，認識鄰居，也可再為日後的置產做評估。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP