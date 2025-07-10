淡馬錫對歐洲轉趨悲觀 鼓勵新加坡企業進軍中東

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-10 01:57

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根據《金融時報》周三 (9 日) 報導，由於川普關稅政策引發貿易緊張情勢升溫，新加坡主權基金淡馬錫控股(Temasek) 對歐洲企業前景轉趨悲觀。就在一年前，淡馬錫才大張旗鼓在巴黎設立辦事處，並承諾投資 190 億美元，現轉而鼓勵旗下投資組合公司進軍中東市場。

受川普關稅政策影響，淡馬錫擱置對歐洲企業的樂觀預期，轉而看好中東市場機會。

淡馬錫企業策略聯合主管 Lim Ming Pey 表示：「貿易不確定性明顯升高，可能影響歐洲的成長軌跡。國內市場信貸條件趨緊也可能形成阻力。」

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歐洲投資計劃維持不變

淡馬錫是全球最大機構投資者之一，偏好業務遍及全球的歐洲企業。其投資組合包括英國渣打銀行 (STAN)17% 股份，以及荷蘭支付集團 Adyen 5% 持股。

目前約 12% 投資組合投資於歐洲、中東和非洲，較一年前下降 1 個百分點。新加坡部位維持在 27%，中國則下降 1 個百分點至 18%。

去年淡馬錫在巴黎設立辦事處，當時的開幕儀式有現任新加坡總理黃循財和時任法國財政部長 Bruno Le Maire 出席。淡馬錫當時表示計劃五年內在歐洲投資多達 250 億新幣。淡馬錫首席投資長 Rohit Sipahimalani 強調，這些計劃仍在軌道上。

鼓勵新加坡企業進軍中東

儘管投資團隊對歐洲前景轉趨悲觀，但已開始鼓勵主要投資組合公司進軍中東。這些公司包括新加坡最大的上市企業，其中不乏國家重點企業。

據了解淡馬錫決策過程的人士透露，該機構希望增加中東投資，但認為海灣地區已有充足資金，因此選擇透過鼓勵星展銀行 (DBS)、新加坡航空(SIA) 等投資組合公司收購中東企業或建立合資夥伴關係的方式間接進入市場。