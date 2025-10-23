鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-23 14:23

PC 品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (23) 日宣布旗下多款產品以卓越設計，榮獲日本 2025 Good Design 設計大獎肯定。在產品設計獲獎的同時，宏碁持續擴展非 PC 事業與 AI 伺服器佈局，法人看好公司營運有望一路延續至明年。

宏碁獲日本Good Design大獎肯定 非PC事業獲利貢獻高助攻明年營運升溫。(圖：shutterstock)

宏碁這次獲獎產品包括 Acer ProCreator PE320QXT 專業創作者螢幕，以及 Predator Triton 14 AI 與 Predator Helios Neo 16S AI 兩款電競筆記型電腦。其中，Predator Triton 14 AI 為業界首次在處理器上應用石墨烯導熱介面材料的筆電，展現散熱技術創新。

宏碁集團衝刺 AI 伺服器業務，旗下安圖斯科技（Altos Computing Inc.）近期宣布推出全新設計四款 AI 伺服器與工作站產品。安圖斯新品涵蓋雙路 2U 伺服器及高效能工作站，全面提升處理器核心數與 I/O 擴充性。

在非 PC 事業方面，法人指出，宏碁非 PC 產品營收佔比約三成多，但獲利比重遠高於此比例。預期 2026 年非 PC 產品可望維持至少 3 至 4 成的營收比重，持續成為公司穩健的獲利來源。