宏碁獲日本Good Design大獎肯定 非PC事業獲利貢獻高助攻明年營運升溫
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (23) 日宣布旗下多款產品以卓越設計，榮獲日本 2025 Good Design 設計大獎肯定。在產品設計獲獎的同時，宏碁持續擴展非 PC 事業與 AI 伺服器佈局，法人看好公司營運有望一路延續至明年。
宏碁這次獲獎產品包括 Acer ProCreator PE320QXT 專業創作者螢幕，以及 Predator Triton 14 AI 與 Predator Helios Neo 16S AI 兩款電競筆記型電腦。其中，Predator Triton 14 AI 為業界首次在處理器上應用石墨烯導熱介面材料的筆電，展現散熱技術創新。
宏碁集團衝刺 AI 伺服器業務，旗下安圖斯科技（Altos Computing Inc.）近期宣布推出全新設計四款 AI 伺服器與工作站產品。安圖斯新品涵蓋雙路 2U 伺服器及高效能工作站，全面提升處理器核心數與 I/O 擴充性。
在非 PC 事業方面，法人指出，宏碁非 PC 產品營收佔比約三成多，但獲利比重遠高於此比例。預期 2026 年非 PC 產品可望維持至少 3 至 4 成的營收比重，持續成為公司穩健的獲利來源。
法人指出，隨著 2025 年下半年進入傳統 PC 旺季，加上 Windows 10 支援服務終止帶來的換機需求，宏碁的營運動能有望一路延續至明年。市場預期宏碁 2026 年的營收、獲利將較今年持續升溫。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 宏碁旗下安圖斯科技推出GB10 F1 AI工作站 採用輝達Blackwell架構快速部署
- 〈熱門股〉宏碁「小虎隊」及AI策略逐漸發酵 吸引外資買盤連三點讚
- 宏碁9月營收月增逾3成創11年同期新高 六大產品線全面成長
- 宏碁旗下安圖斯科技推出GB10 F1 AI工作站 採用輝達Blackwell架構快速部署
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告