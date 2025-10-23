鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-23 12:12

根據市調機構數據，2025 年 9 月台灣實體通路智慧手機市場總銷售量達 48.1 萬部，較上月大增 33%，總銷售額更暴增 1.8 倍，寫下今年單月最大漲幅；傑昇通信指出，這蘋果不僅在銷售量、銷售額上奪冠，展現強大市場影響力，iPhone 17 Pro（256GB）更一舉奪下熱銷單機冠軍，成為三冠王。

iPhone17 Pro系列空降台灣9月銷售冠軍 安卓陣營受擠壓銷量衰退。

傑昇通信提到，蘋果新機的強勢壓制高階市場的現象，也讓近五年來首度出現「無安卓旗艦機進榜」的情況。儘管如此，三星 Galaxy A56（12GB/256GB）仍是全台最受歡迎的安卓手機，持續以性價比固守市場。

從排行榜觀察，蘋果 iPhone 17 系列新機震撼上市，開賣 10 天，不僅新機買氣衝頂，前代 iPhone 也受惠價格調整的刺激，共同佔據 11 席的絕對優勢，一舉終結前幾個月的觀望與低迷。

傑昇通信表示，在 9 月銷售排行中，iPhone 17 系列與 iPhone Air 共佔 6 席，且由 iPhone 17 Pro（256GB）空降銷售冠軍，iPhone 17（256GB）居次，iPhone 17 Pro Max（256GB）與 Pro Max（512GB）分列第三、第四名，顯見台灣市場果粉的消費偏好，換機升級力度大，仍以旗艦機為優先選項。

今年 9 月首次推出主打超薄機身的 iPhone Air（256GB）成功進榜第 13 名，儘管日前傳出銷量不如預期，蘋果已決定減產的消息，從市場反應來看，消費者對新機型的接受度相當高。

傑昇通信分析，回顧 2022 年以大螢幕體驗的 iPhone 14 Plus，當時尚需要到隔月才能進榜，相較之下，iPhone Air 的開局表現還算亮眼。而前代旗艦 iPhone 16 Pro Max（256GB）銷量崩跌，排名自第 3 名暴跌至第 14 名，單機銷量也較上月重挫 62%，由於該型號已自蘋果官網下架，在通路現貨有限且庫存去化的情況下，想回頭購買價差近 5 千的前代機型，並不容易。

非蘋陣營手機在 9 月受到 iPhone 17 系列上市擠壓，排名普遍後退，就連安卓王者三星也僅剩 5 席。傑昇通信發現，開賣以來始終穩居旗艦霸主的三星 Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB），更退至第 21 名，也是近五年來首次沒有任何安卓旗艦機型入榜。

傑昇通信指出，三星的中階機種表現依舊強勢，全台最多人買的安卓手機仍是 Galaxy A56（12GB/256GB），接棒成功的 Galaxy A17（6GB/128GB）更從上月第 13 名上升至第 8 名，8GB/128GB 版本也新進榜第 20 名，持續以 A 系列的價格優勢與耐用形象，搶佔入門與中階的銷量份額，固守基本盤。

而 OPPO 與 vivo 仍各以兩席進榜，延續穩定表現。儘管入門級的 OPPO A5 Pro（6GB/128GB）和 vivo Y29s（6GB/128GB）雖因蘋果新機影響排名略微下滑，但仍穩居前十名內。令人眼睛一亮的是八月才開賣的新機 vivo V60（12GB/256GB），上市僅一個月即挺進第 15 名，為本月成長幅度最大的新機。