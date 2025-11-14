search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈焦點股〉國光生進入收成期遞延營收Q4顯現 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北

國光生 (4142-TW) 今年接獲國際合作生產訂單倍增，由於出貨時程依照客戶市場需求變動，第三季營收將遞延至第四季認列，且前三季布局逐漸進入收成期，目標 2026 年轉盈，激勵國光生今 (14) 日亮燈漲停。 

cover image of news article
國光生進入收成期遞延營收Q4顯現，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

國光生今日以 19.7 元開高後，一路直奔漲停板，鎖住 21.55 元，一舉站上年線，成交爆量超過 1.5 萬張。此外，法人近日也持續敲進國光生，本周連續 4 個交易日買超，合計買超 4861 張。 


國光生將今年定調為強化生產與基礎建置的打底年，除已完成流感疫苗巴西 GMP 認證，潭子細胞質培養廠也取得泰國 GMP 認證，為流感疫苗進入南半場市場、腸病毒疫苗進入東南亞市場奠定基礎。 

董事長詹啟賢日前也提到，台灣需要有自製疫苗的能力，且產業必須先在台灣站穩腳步，才有機會放眼全球。而國光生近年也積極拓展海外市場，持續提高外銷比重，市場已涵蓋美國、日本、東南亞、歐洲及中國等地。 


文章標籤

國光生生技流感疫苗腸病毒疫苗

相關行情

台股首頁我要存股
國光生21.55+9.95%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
國光生

66.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
國光生

66.67%

勝率

#當沖高手_強

偏強
國光生

66.67%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
國光生

66.67%

勝率

#上升三紅K

偏強
國光生

66.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty