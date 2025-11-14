〈焦點股〉國光生進入收成期遞延營收Q4顯現 亮燈漲停

‌



董事長詹啟賢日前也提到，台灣需要有自製疫苗的能力，且產業必須先在台灣站穩腳步，才有機會放眼全球。而國光生近年也積極拓展海外市場，持續提高外銷比重，市場已涵蓋美國、日本、東南亞、歐洲及中國等地。