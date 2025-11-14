〈焦點股〉國光生進入收成期遞延營收Q4顯現 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
國光生 (4142-TW) 今年接獲國際合作生產訂單倍增，由於出貨時程依照客戶市場需求變動，第三季營收將遞延至第四季認列，且前三季布局逐漸進入收成期，目標 2026 年轉盈，激勵國光生今 (14) 日亮燈漲停。
國光生今日以 19.7 元開高後，一路直奔漲停板，鎖住 21.55 元，一舉站上年線，成交爆量超過 1.5 萬張。此外，法人近日也持續敲進國光生，本周連續 4 個交易日買超，合計買超 4861 張。
國光生將今年定調為強化生產與基礎建置的打底年，除已完成流感疫苗巴西 GMP 認證，潭子細胞質培養廠也取得泰國 GMP 認證，為流感疫苗進入南半場市場、腸病毒疫苗進入東南亞市場奠定基礎。
董事長詹啟賢日前也提到，台灣需要有自製疫苗的能力，且產業必須先在台灣站穩腳步，才有機會放眼全球。而國光生近年也積極拓展海外市場，持續提高外銷比重，市場已涵蓋美國、日本、東南亞、歐洲及中國等地。
