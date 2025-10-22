〈焦點股〉國光生三疫苗入列WHO清單 股價亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-22 09:59

國光生 (4142-TW) 旗下流感疫苗、破傷風疫苗以及安特羅 (6564-TW) 腸病毒疫苗均被列入 WHO 清單中，激勵國光生今 (22) 日以 18.75 元開高走高，早盤亮燈漲停鎖住 19.5 元，一舉站回季線與半年線，排隊委買單超過 1000 張，成交量則超過 8000 張。

國光生三疫苗入列WHO清單，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

國光生指出，WHO 為強化國家及區域防疫能力，並促進疫苗可近性，提供各國採購清單，此次旗下 3 項疫苗入列清單，顯示國光生已加入全球防疫供應鏈，國產疫苗廠的品質與產能獲國際肯定，同步加速國光生國際化的腳步。

國光生表示，每年供應近 5 成的公費流感疫苗供國人施打，並出口至東南亞、東歐等地，且已向巴西申請藥證，通過巴西 GMP 查廠，預備進入南半球市場；至於破傷風疫苗，每年至少供應 100 萬劑，而精進開發的單劑型破傷風針劑，今年底可全面供貨。