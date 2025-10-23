台積電2奈米貴到驚人！美媒：蘋果A20晶片單價恐高達280美元 iPhone 18要漲？
鉅亨網編譯陳韋廷
科技媒體《MacRumors》周三 (22 日) 報導，蘋果(AAPL-US) 正為 2026 年 iPhone 18 系列推進 A20 晶片研發，該晶片預計成為首款採用台積電 2 奈米製程的處理器，預估單價成本約 280 美元。
作為蘋果 A 系列晶片的下一代升級，A20 將告別延續三代台積電 3 奈米工藝，轉而採用 2 奈米技術，性能與能效有望大幅提升，同時為後續 M6 系列 Mac 晶片鋪路。
但技術躍升將伴隨成本激增。台積電已告知客戶，末代 3 奈米晶片單價比前代漲 20%，2 奈米製程在此基礎上再增加 50%。
供應鏈分析指出，2 奈米初期因資本投入高、良率爬坡，代工廠難給折扣，量產版旗艦行動晶片恐高達 280 美元。比較來看，A18 成本約 45 美元，A19 約 150 美元，A20 漲幅達 86.67%，將取代攝影機成 iPhone 最貴單一零件。
高昂成本也可能影響產品策略。天風國際分析師郭明錤先前預警，蘋果恐因成本考量不會讓所有 iPhone 18 機型標配 2 奈米晶片。參考過往策略，可能只有高階的 Pro 與 Pro Max 型號搭載 A20，標準版則可能沿用舊款或特供晶片，以平衡創新與市場競爭力。
目前，台積電 2 奈米製程正在推進，而蘋果 A20 晶片作為首款落地產品，其量產與定價策略將成 iPhone 18 系列競爭力的關鍵看點。
