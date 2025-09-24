鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-24 13:53

立法院於 8 月 29 日三讀通過《資通安全管理法》修正案，為我國資通安全法制建構邁出關鍵一步。資通安全署表示，此次修法不僅回應國內外資安環境快速變遷的挑戰，更全面強化政府與社會整體資安韌性，為我國數位國土安全建立更堅實的防護屏障。

總統公布《資通安全管理法》修正通過 資安署：強化我國資安防護體系。(圖：shutterstock)

資安署表示，自 108 年《資通安全管理法》施行以來，隨著資安威脅日益複雜，法制面臨調整與升級的迫切需求。此次修正案在累積實務經驗基礎上，擴大資安稽核範圍，涵蓋包括五院及地方政府等無上級監督機關，確保資安防護不留死角。

同時，強制要求公務機關及特定非公務機關設置資通安全長與資安專職人員，透過適任性查核機制落實資安管理的專業與責任。

資安署也提到，修法針對委外資通系統建置與維運，要求受託者建立完善的資安管理機制或通過第三方驗證，確保委外作業安全無虞。對於高風險產品的管理，修正案將原先僅以行政命令規範的措施提升至法律層級，明確授權主管機關進行管制，有效防範潛在資安風險。