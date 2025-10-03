永豐金控捐款1000萬元 啟動光復鄉「教育扶助計劃」
鉅亨網記者陳于晴 台北
花蓮光復鄉近日遭受嚴重風災，許多家庭面臨巨大的變故。永豐金控秉持知識翻轉未來的信念，今 (3) 日宣布啟動「花蓮光復鄉教育扶助計畫」，由子公司永豐銀行及永豐金證券聯袂捐款共新台幣 1000 萬元，協助受災最嚴重的光復國中及光復商工，提供全新電腦、學習設備、大型校車及公務車等資源，並攜手公益團體，幫助孩子們重返校園，陪伴家庭走過艱難時刻。
光復鄉的光復國中及光復商工在風災中受損嚴重，尤其是電腦等資訊設備，以及接送學生的校車和公務車皆已損毀無法使用。為了讓孩子們能盡速恢復學習，永豐金控將捐贈全新電腦、學習設備、校車及公務車，協助學校盡速恢復正常教學。我們深信「災害無情，善意有情」，教育是改變命運的重要力量，希望透過這份心意，守護孩子們的學習路途，讓教育不因災害而中斷。
永豐金控表示，教育是改變命運的力量，面對災後挑戰，我們希望成為孩子們堅強的後盾，讓知識成為照亮未來的光。秉持「Together, a better life」的願景文化，永豐金控未來將持續關注當地遭逢困難的學子需求，號召社會各界共同投入，讓愛與希望在災後重生。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 戴誠志估Q4股債「風平浪靜」 AI熱潮仍可延續5至10年
- 3併購案1年內到位 朱士廷：併購講求緣分、互補 盼1年後綜效顯現
- 協助花蓮災區救援 愛山林建設董事長祝文宇緊急捐助500萬元
- 零售業支援花蓮 詩肯捐100萬元 統一超行動購物車抵達
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇