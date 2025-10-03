鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-03 17:34

花蓮光復鄉近日遭受嚴重風災，許多家庭面臨巨大的變故。永豐金控秉持知識翻轉未來的信念，今 (3) 日宣布啟動「花蓮光復鄉教育扶助計畫」，由子公司永豐銀行及永豐金證券聯袂捐款共新台幣 1000 萬元，協助受災最嚴重的光復國中及光復商工，提供全新電腦、學習設備、大型校車及公務車等資源，並攜手公益團體，幫助孩子們重返校園，陪伴家庭走過艱難時刻。

永豐金控捐款1000萬元 啟動光復鄉「教育扶助計劃」。(鉅亨網資料照)

光復鄉的光復國中及光復商工在風災中受損嚴重，尤其是電腦等資訊設備，以及接送學生的校車和公務車皆已損毀無法使用。為了讓孩子們能盡速恢復學習，永豐金控將捐贈全新電腦、學習設備、校車及公務車，協助學校盡速恢復正常教學。我們深信「災害無情，善意有情」，教育是改變命運的重要力量，希望透過這份心意，守護孩子們的學習路途，讓教育不因災害而中斷。

