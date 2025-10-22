鉅亨網編輯林羿君 2025-10-22 12:02

‌



日本首位高市早苗在首次內閣會議上，下令採取新一輪經濟措施，旨在減輕家庭和企業的通膨負擔。

高市早苗接掌日本首相 第一道命令：推經濟方案抗通膨。(圖:shutterstock)

根據高市下達的命令，日本政府將編制一份補充預算來為這些措施提供資金。不過，高市沒有具體說明該計劃的規模，也沒有說明是否需要額外發行債券來為其提供資金。

‌



相關細節仍待公佈，但高市的命令暗示，將包括冬季電費和燃氣費補貼，以及緩解物價壓力的區域補助，同時也鼓勵中小企業調漲薪資，並增加資本投資。該計畫未提及普發現金，因為在 7 月全國大選期間，發現金的政策未能獲得民眾支持。

高市已將不斷上漲的生活成本列為首要​​經濟優先事項，這反映出民眾對通貨膨脹的擔憂。該行政令表明，她更傾向於採取有針對性的措施，而非大規模的支出計劃。

雖然高市過去以支持激進的貨幣和財政刺激政策而聞名，但最近態度有所緩和，承諾實施擴張但負責任的財政政策。她所面臨的挑戰是，在刺激經濟的同時，也要應對日本巨額公共債務的擔憂，而公共債務問題已導致長期債券殖利率上升。

日本消費者通膨在過去 3 年多來，一直維持在央行的 2％目標水準以上，與此同時，日本央行正推動逐步升息，，推高了政府的借貸成本。高市早苗 21 日表示，她希望通膨能夠隨著薪資上漲而由需求驅動，而不是成本因素所推動。