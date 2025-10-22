鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-22 13:30

擁有 50 年金融市場經驗，被媒體尊稱為傳奇交易員 Peter Brandt，近日發出驚人預言，他提供一個堪比「在 1 美元價位買入比特幣」的歷史性投資機會。Brandt 這次聚焦的標的並非某種迷因幣，而是白銀。

傳奇交易員：現在買白銀 像在1美元價位買進比特幣

Brandt 在他最新的 X 平台推文中，強烈建議投資者應儘可能多地買入白銀。他甚至提議，如有必要，可使用超高槓桿的看漲期權。他暗示，對於 Z 世代和千禧一代而言，為把握這次交易機會而貸款投資，可能成為他們一生難逢的「世代機遇」。

為佐證其觀點，Brandt 援引了可追溯至 1970 年代的白銀走勢圖。他指出，經過多年沉寂，白銀市場現已突破了在過去十年多數時間壓制價格的每盎司 26.20 美元樞軸點，並正逼近 50.36 美元的目標位。

Brandt 對此目標位的標註表明，這並非又一次普通的價格反彈，而是長期阻力位終被攻克，導致基礎波動性急劇放大的行情，正如過去兩年黃金市場所展現的那樣。

Brandt 進一步分析了當前的宏觀經濟背景。他承認白銀在 1980 年和 2011 年的前兩次爆發性上漲，都以拋物線式衝高後暴跌告終，但他強調，2025 年的背景格局截然不同。當前，貨幣緊縮政策已告一段落，而財政失衡卻持續惡化。

同時，湧入貴金屬的 ETF 資金流動，正開始重現比特幣在 2024 年的走勢。