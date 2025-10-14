鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-14 10:25

PC 品牌微星 (2377-TW)10/13-10/16 參加 2025 OCP Global Summit 並發表最新 AI 運算解決方案，包括採用 NVIDIA MGX 架構的高密度 AI 伺服器與 EdgeXpert 桌上型 AI 超級電腦。微星藉此同時布局大型資料中心與邊緣運算場景，展現其在 AI 基礎設施產業鏈的完整策略。

微星加速AI佈局 OCP 2025推出NVIDIA MGX伺服器與EdgeXpert 桌上型AI超級電腦。(圖：shutterstock)

微星發表全新 GPU 高密度 NVIDIA MGX 伺服器，基於 NVIDIA MGX 模組化架構設計，支援 NVIDIA Hopper GPU 與 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，加速涵蓋 AI 訓練、推論與模擬等多樣化工作負載，其中 CG481-S6053 (4U) 適合需要極致 GPU 密度與頻寬的大規模 AI 訓練叢集，而 CG290-S3063 (2U)，專為 AI 推論與精細化訓練打造，適合空間受限的環境。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著 AI 模型規模持續擴張，資料中心需要兼具高密度與高頻寬的解決方案。微星的 NVIDIA MGX 伺服器正是為此而生，協助客戶在訓練與推論工作負載中保持最佳效能與投資效益。

微星同場發表 EdgeXpert 桌上型 AI 超級電腦，基於 NVIDIA DGX Spark 平台打造，採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片（20 核心 NVIDIA Grace™ CPU 及 NVIDIA Blackwell GPU，以 NVIDIA NVLink™ C2C 技術連接，提供 1000 AI TOPS (FP4) Tensor 運算效能。

EdgeXpert 具備 NVL-C2C 統一記憶體架構與 128GB LPDDR5x，單機可支援運行高達 200B 參數模型，兩台串聯可擴展至 405B；僅 1.2 公升體積、1.2 公斤重量，結合高效能與輕量化設計，克服昂貴的雲端 AI 算力租金，或建置 GPU 伺服器的高成本，提供地端強大的算力與 128GB 記憶體，提高運算效率，也避免機敏資料外洩的疑慮，推動生成式 AI 在教育科研、金融科技與醫療產業的普及應用。