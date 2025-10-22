鉅亨網編輯林羿君 2025-10-22 10:43

受益於晶片和電子零件出貨量增加，日本出口 5 個月來首次出現成長。而川普徵收關稅的影響，運往美國的商品持續下降。

日本出口5個月首見成長 貿易支出意外逆差。(圖:shutterstock)

日本財務省週三 (22 日) 公布最新數據，9 月出口年增 4.2%，礦物燃料出口也做出了貢獻，經濟專家此前估計 9 月份出口成長 4.4%；進口則成長 3.3%，遠高於經濟學家預期的 0.6%。

‌



當月對美國出口下降 13.3%，連續第六個月減少。

整體而言，9 月份日本貿易收支出現逆差，未經調整的逆差金額為 2,346 億日元（15 億美元）。市場原先預期為順差 222 億日元。

數據顯示，半導體和其他電子元件出貨量成長 12.6%，這得益於亞洲強勁的需求。相較之下，即使美國在 9 月中旬對日本汽車的關稅從 27.5% 降至 15%，日本對美國的汽車和晶片出口仍然大幅下滑。川普政府還以這一稅率對許多其他產品徵收關稅。

日本對歐盟和中國的出口分別成長 5% 和 5.8%。

分析家估計，受美國關稅衝擊，日本經濟在截至 9 月的三個月內，出現了六個季度以來的首次萎縮。關稅的後果可能會破壞日本當局正在努力實現的通膨與薪資成長和經濟成長之間的良性循環。

此外，美國超過中國，在 9 月成為日本最大出口國。出口至美國的汽車價格下降 24.2%，銷量下降 14.1%，顯示日本汽車製造商仍在持續抑制價格，犧牲利潤以保住市佔率。