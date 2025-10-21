鉅亨網新聞中心 2025-10-21 15:58

全球知名線上旅遊集團 Expedia 最新發布《2026 年全球旅遊趨勢報告》指出，日本已正式躍升為全球旅遊的「中心座標」。數據顯示，在今年第二季，東京首次拿下全球飯店預訂冠軍，大阪也首次躋身全球前十名，強勢確立了日本在國際觀光市場的領先地位。

日本成全球旅遊中心座標 遊客靠「秩序感」救贖焦慮。(圖:shutterstock)

報告強調，除了東京等主要門戶城市外，遊客對於深度體驗的需求正顯著激增。沖繩的搜尋熱度猛增了 71%，而過去較為人忽略非熱門地區搜尋量亦顯著上漲，包括廣島上升 55%、栃木上升 50%。這證明當前旅客已不只滿足於「打卡景點」，而是更積極地尋求一種「有點遠、有點陌生，但待在那裡就覺得安心」的在地真實感受。

同時，一個有趣的「Hotel Hop」（像逛展覽一樣更換住宿）新趨勢在東京出現，反映出住宿不再僅是休憩之所，而是旅程體驗本身的核心部分。

Expedia 的分析指出，日本的魅力不僅限於日元匯率優勢、豐富文化與高品質服務，更在於其滿足了現代人對「秩序感」和「暫時逃離」的雙重幻想。在這個快節奏、被演算法推動的時代，日本以其「慢」且「不被打擾」的特有距離感，提供了一個可以「斷網」、暫時放下焦慮，進行心靈復原的平靜空間。

儘管旅遊熱度空前，報告也提及了過度旅遊對熱門城市如大阪、京都帶來的衝擊，以及區域間「旅遊不均衡」的隱憂。Expedia 特別表彰沖繩在「Smart Travel Health Check」評估中獲得認證，證明其在平衡遊客需求與當地生活質量方面做出的努力。