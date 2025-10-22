日本養樂多 將關閉在中國首座工廠

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-22 05:00

繼去年關閉上海工廠後，養樂多又要向廣州工廠動刀，日本養樂多本社株式會社周一（20 日）宣布，廣州養樂多啟動業務重組程序。

據《界面新聞》周二報導，作為此次重組的一部分，該公司將啟動關閉廣州養樂多公司（以下簡稱「廣州養樂多」）廣州第一工廠的程序。該工廠將於 11 月 30 日正式關閉，未來廣州一廠的生產功能將陸續轉移至廣州二廠和佛山廠，以改善生產系統，有效利用管理資源。

由於工廠設備老化，養樂多決定關閉第一工廠，三廠體制改為兩廠體制。

此次關於關閉廣州一廠的公告顯示，廣州養樂多公司 2025 年 1-3 月平均銷售量為 149 萬瓶 / 日，銷售區域為廣東省、海南省。這與 2021 年的日均銷量相比，接近腰斬。

廣州一廠是養樂多在中國市場上設立的首座工廠。

不到一年的時間裡，養樂多二次關閉工廠。2024 年 12 月，養樂多宣布關閉上海工廠，該工廠的生產將全面轉移至天津工廠、無錫工廠等中國其他基地，給出的原因同樣是通過重組提高生產效率，整合資源配置，以進一步提高銷量和業績。

但從養樂多接連關閉兩座工廠來看，隨著消費下沉趨勢和競爭加劇，以及消費者看重性價比產品，養樂多在中國的處境仍面臨重重困難。

官網資料顯示，2002 年養樂多進入中國市場，從廣州開始以益力多的名稱發展，2003 年以養樂多的名稱在上海開始營運。

2002 年 6 月，廣州第一工廠正式投產，益力多牌乳酸菌乳飲品開始在廣東上市銷售。2014 年，廣州益力多在廣州市黃埔區（經濟技術開發區）開設廣州第二工廠、2019 年於佛山市三水區開設佛山工廠。

官網資料顯示，養樂多（中國）集團在廣州、天津、無錫、佛山共擁有 6 處生產基地和 53 家分公司，並在廣東、上海、北京、天津、廈門、福州、衡陽、南昌、昆明提供家庭配送服務。