鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-10-22 11:25

‌



就在川普表示，印度總理莫迪再度承諾將減少俄油之後，印度媒體周三 (22 日) 報導，印度與美國即將達成一項長期停滯的貿易協議，將使美國對印度進口商品的關稅從 50% 降至 15% 到 16% 之間。

印度與美國傳將達成貿易協議 關稅降至15%~16%。(圖:shutterstock)

報導認為，這項以能源與農產品為核心的協議，可能促使印度逐步減少俄羅斯原油進口。

‌



報導還指出，作為談判內容之一，印度可能允許增加進口非基因改造的美國玉米和豆粕，協議還可能包含定期檢討關稅和市場准入的機制。雙邊貿易協議的最終版本，可能在本月舉行的東協（ASEAN）峰會上宣布。

美國總統川普周二 (21 日) 莫迪通話，再度重申對方保證印度將逐步減少從俄羅斯購買石油。這是川普連續第二週聲稱自己直接與印度總理莫迪談論此事。

川普在白宮出席排燈節慶祝活動時表示，自己方才與莫迪迪進行了通話，雙方談論了很多事情，但主要是貿易問題，印度不會再從俄羅斯購買太多石油，莫迪也希望希望看到與俄羅斯、烏克蘭的戰爭結束。

川普上週曾指出，莫迪在電話中向他保證，印度將停止從俄羅斯購買石油。然而數小時之後，印度外交部表示，對此事毫不知情。烏克蘭的盟友認為，向俄羅斯購買能源的交易，提振了克里姆林宮的經濟和戰爭力量。