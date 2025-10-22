鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-22 04:40

隨著中國稀土出口管制期限逼近，全球汽車業正陷入一場隱密的供應鏈危機。業內消息顯示，多家國際車廠近期正加速在全球尋找關鍵稀土替代資源，企業高管普遍擔憂相關管制措施恐引發零件短缺，甚至導致工廠停擺。

陸稀土管制大限倒數計時！​​全球車廠一片焦慮 競相尋求應對之策（圖：Shutterstock）

稀土磁鐵是現代汽車的「動力神經」，不僅應用於傳統燃油車的後視鏡、音響及各類感測器，更是電動車驅動系統的核心組件。儘管先前中美達成的階段性協議曾短暫緩和供應鏈壓力，但今年稍早類似管制已耗盡企業庫存，加上中國政府近期收緊出口許可證發放條件，加上新一輪管制範圍擴大，全球車廠正面臨更嚴峻的供應挑戰。

根據諮詢機構艾睿鉑數據，中國掌控全球 70% 的稀土開採量、85% 的精煉產能，以及約 90% 的稀土金屬合金與磁鐵產量。此次新增管制清單涵蓋鐿、钬、銪等元素，而這些正是汽車製造的關鍵原料。

德國金屬粉末供應商 NMD 執行長 Nadine Rajner 直言：「當前局勢高度緊張，客戶正迫切尋求中國以外的供應源，但現實是瑞典等國雖稀土資源豐富，卻缺乏將原礦轉化為可用材料的精煉能力，尤其在重稀土領域，中國佔據全球 99.8% 的精煉產能，其他來源幾乎可忽略不計。我們的產品接近售罄，庫存已非常有限。」

稀土回收被視為潛在出路，但產業仍處起步階段。由雷諾支持的 Neutral 公司目前在法國每年從 40 萬輛汽車中回收稀土，並與歐洲 15 個汽車品牌合作，但雷諾執行長 Jean-Philippe Bahuaud 坦言道：「擴大回收規模仍是最大挑戰。」

即使中國供應商趕在 11 月 8 日管制生效前完成新訂單，海運至歐洲也需 45 天。更棘手的是，這僅是汽車業多重困境的縮影。

此前，中國對鋰電材料的管制已引發電動車零件擔憂，近期中國與荷蘭圍繞安世半導體的糾紛又威脅汽車晶片供應，加上美國關稅壓力，產業壓力空前，但最核心​​的挑戰仍來自中國對稀土的主導地位。

豐田北美採購副總裁 Ryan Grimm 警告：「他們（中國）有能力在兩個月內讓整個汽車產業停滯。」

為突破困局，車廠正加速研發低稀土或無稀土技術。通用、採埃孚、博格華納等企業，以及 BMW、雷諾已推出無稀土馬達，英國新創公司 Monumo 利用 AI 技術幫助全球十大車廠平均降低 24% 的馬達稀土用量，但這些努力短期內難見成效——無稀土電機大規模商用需數年，而海外新稀土礦開發同樣耗時漫長，且中國企業恐以低價策略擠壓替代項目生存空間。

供應鏈專家指出，歐美應對態度分化。美國較重視稀土威脅，歐洲則相對落後。

SC Insights 共同創辦人 Andy Leyland 表示，中國企業憑藉成本優勢持續擴張，「無稀土電機因價格更高，車廠恐難捨棄含稀土部件，這讓相關研發投入風險極大」。稀土貿易商 Jan Giese 更斷言：「出口管制不會就此終止。」