華航前三季營收創同期高 喜迎Q4空運旺季和客運賞楓潮

華航說明，9 月空運市場整體價格持續上升，進入第四季後，又進入空運傳統旺季，年底購物季可望帶動跨境電商需求，預期將推升市場艙位需求，同時，AI 伺服器、半導體設備與產品暢旺，將充分利用客貨機運能積極爭取高價貨源，期望在旺季期間衝刺營收和獲利。

客運方面，華航於 10 月 26 日起開始進行冬季班表，台北往返東京成田增為每日 4 班，主要是因日韓逐漸進入賞楓旺季，預估東京、首爾訂位可達 90%，緊接著 11 月還有銀杏盛開，預期將進一步衝高機票買氣。

隨著幾個連續假期陸續到來，華航表示，除了民眾最喜愛的日韓，適合安排短假期旅程的東南亞也有優惠，如曼谷、吉隆坡、新加坡和胡志明市等，最低未稅價 8,000 元起，萬元有找。