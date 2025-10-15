AI面臨泡沫化？ 鴻海劉揚偉：算力需求非常大「現在還只是開始」
鉅亨網記者彭昱文 台北
針對市場擔憂 AI 泡沫化，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (15) 日表示，AI 還需要很大的算力，「現在還只是開始」，發展潛力還是非常大；而近期中國祭出稀土管制政策，他認為，短期影響不大，但長遠來說會對各行各業造成影響。
劉揚偉表示，從過去的對話模型到代理模型，再到未來可能的實體 AI，還需要很龐大的算力，依照 OPEN AI 執行長 Sam Altman 所說，每個禮拜可產生 1 GW，大概是 500 億美金，可想像這個市場規模有多大，而且現在還只是開始。
劉揚偉也透露，Sam Altman 先前來台，也有到鴻海公司開會，雙方談了很多，重點在未來的工作與合作，包含但不僅限於 AI 伺服器；他也透露，接下來將參加 10 月底舉辦的 NVIDIA GTC Washington D.C.，會跟輝達執行長黃仁勳會面，並參加 Pre-game show。
而劉揚偉今日出席「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）活動發表專題演講，他表示，鴻海創辦人郭台銘在 1974 年以 10 萬元成立公司，1991 年上市市值 30 億元，今年市值已超過 3 兆元，成長超過 840 倍，若加計整個集團公司，總市值更達 8 兆元。
劉揚偉進一步指出，相較上市以來，鴻海營收成長 3000 倍、獲利成長 750 倍、累計發出的現金股利也超過 8500 億元，顯現資本市場推動企業轉型的效益。他表示，先前接任董事長的首個 5 年轉型計畫快到期了，目前也正在規劃下個 5 年計畫。
