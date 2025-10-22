估值比Meta低20%！高盛再喊進騰訊：仍是中國市場最具確定性的AI應用受益者

高盛在最新研究報告重申對騰訊的「買進」評等，並上調未來 12 個月目標價至 770 港元，認為騰訊今年股價雖大漲，但 2026 年非 IFRS 本益比僅 19 倍，剔除投資組合後 16 倍，低於 Meta 的 24 倍、谷歌的 23 倍等全球同行。