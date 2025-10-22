估值比Meta低20%！高盛再喊進騰訊：仍是中國市場最具確定性的AI應用受益者
鉅亨網編譯陳韋廷
高盛在最新研究報告重申對騰訊的「買進」評等，並上調未來 12 個月目標價至 770 港元，認為騰訊今年股價雖大漲，但 2026 年非 IFRS 本益比僅 19 倍，剔除投資組合後 16 倍，低於 Meta 的 24 倍、谷歌的 23 倍等全球同行。
高盛對騰訊設的定基本、多頭、熊市情境目標價分別為 770 港元、846 港元、541 港元，認為風險報酬積極。
高盛調高騰訊 2025-2027 年資本支出預期至 3500 億元 (原先 3000 億)，年度開支料將分別達到 1000 億、1170 億、1290 億元。
AI 領域上，騰訊的混元影像 3.0 全球文字轉影像模型排名第一，元寶 DAU 第三季較上季增加 12%。
此外，高盛也樂觀看好騰訊遊戲業務預期，該項目今年第三季及全年營收料將年增 16%、18%，主因《三角洲行動》DAU 超 2500 萬創新高，加上《Path of Exile 2》等新遊戲儲備及國際遊戲遞延收入確認。
廣告業務方面，高盛認為成長動力充足，第三季及全年行銷服務營收料將增加 19%，主要受惠於 AI 廣告技術升級、影片號廣告載入率提升及微信搜尋廣告新庫存。
財測方面，騰訊今年第三季營收料將增加 13%、每股獲利 (EPS) 成長 18%，利潤率持續擴張，EPS 成長率為 1.5 倍。
高盛指出，儘管地緣政治風險擔憂升溫，騰訊基本面強勁，估值合理、AI 變現潛力及穩定股東回報構成核心邏輯。
