鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-21 14:00

‌



在 AI 產業浪潮與具身智能、AI 智能體等概念的推動下，全球生產力形態正經歷深刻變革。在這場技術革命中，科技企業差異化佈局特徵顯著，網路巨頭聚焦 AI 基礎設施與雲端服務，大模型領域深耕多任務 AI 智能體，而製造業龍頭美的集團 (000333-CN) 則以「科技領先」策略為引領，在 AI、人形機器人及具身智能賽道走出獨特路徑，近期更以多項突破引發產業關注。

家電巨頭變科技業者！AI+機器人雙引擎啟動 美的集團多領域突圍策略成效顯著（圖：Shutterstock）

作為製造業轉型的標竿，美的集團的科技佈局更顯體系化。自 2015 年切入機器人產業以來，美的集團透過收購庫卡完成全球工業機器人賽道卡位。2017 年以 292 億元收購 94.55% 股權，2022 年完成 100% 控股，總投入超 315 億元 (人民幣，下同)，最終躋身全球工業機器人 TOP4。

‌



研發方面，美的集團持續加大投入。今年上半年研發費用 87.67 億元，年增 14.41%，旗下研究院在全球超 400 名技術人員中，資深專家與博士佔比過半，其機器人業務鎖定三大方向：人形機器人核心零件 (減速機、馬達等)、本體設計，以及家電機器人化。

目前，庫卡智慧製造科技園區已成為全國最大工業機器人基地，累計交付逾 8 萬台設備，更誕生了廣東首條「機器人生產機器人」全自動產線，30 分鐘即可下線一台機器人。

AI 技術則是美的另一個重點核心。繼 2020 年推出自研「美言」大模型解決家電語音互動後，今年 3 月也發表全球首款搭載 DeepSeek R1 大模型的空調－鮮淨感空氣機 T6，透過私有化部署實現室內空氣 AI 智駕。

上述突破標誌著美的集團 AI 技術從家電控制向場景決策進階。

在醫療與能源領域上，美的醫療打造「AIIO」解決方案，涵蓋智慧影像、輔助診療等醫療全場景，能源族群下一代管理系統在虛擬電廠平台預測模型中領先產業，家庭能源管理則透過 AI 動態調價提升使用效率。

此外，美的集團的技術投入與商業化落地正轉化成穩健的業績表現。今年上半年，美的營收 2523 億元，年增 15.68%，歸母淨利年增 25.04% 至 260.1 億元，利潤增速跑贏營收。

To C 業務上，美的集團的智慧家庭營收 1672 億元，空調高階化策略成效顯著；To B 業務上，新能源與工業科技業務營收增加 28.6%，機器人與自動化族群因庫卡訂單激增重回成長，營收 151 億元。新領域突破更支撐第二成長曲線，美的集團 (00300-HK) 在港股股價自 4 月以來累計上漲 18.9%。