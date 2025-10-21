樺漢取得桓鼎私募股及可轉債 聚焦IPC、機器人電池合作
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 斥資約 9824 萬元，取得桓鼎 - KY(5543-TW) 私募普通股 1220 張及私募可轉債 785 張，樺漢表示，合作將聚焦在工業電腦、機器人的客製化電池及模組應用領域。
桓鼎 - KY 為精密建材製造商，近年積極切入客製化電池模組、儲能領域應用，電池模組產品應用於 BBU(電池備援電力模組)、無人機、低軌衛星等多元應用領域，並同步搶進錶前、錶後儲能市場與 ESCO 能源管理解決方案。
樺漢此次以每股 16.18 元、認購桓鼎私募 1220 張，總金額 1973.96 萬元、相較桓鼎昨收價 20 元，折價約 2 成；另樺漢又以 7850 萬元，認購桓鼎思慕可轉債 785 張，總計斥資 9823.86 萬元，與桓鼎策略合作。
樺漢表示，桓鼎的客製化電池模組，可應用在集團的小型、行動式的工業電腦產品以及送餐機器人等領域。此外，樺漢與桓鼎皆積極布局智慧減碳建築，雙方未來也可望在此領域展開合作。
