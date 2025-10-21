【專家觀點】台積電法說後股價反跌？三大「冷訊號」藏在亮眼財報背後？

‌



這次法說的另一個關鍵觀察點，在於高效能運算（HPC）營收季增率竟為零。過去 AI 伺服器需求帶動 HPC 成長，如今卻陷入停滯。對照輝達（NVIDIA）資料中心業務季減、亞馬遜提到「電力短缺成瓶頸」，市場開始憂慮：AI 需求會不會已經到頂？若第四季智慧型手機進入淡季，AI 沒接上火力，台積電的成長節奏恐將放緩。