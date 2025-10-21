search icon



【專家觀點】台積電法說後股價反跌？三大「冷訊號」藏在亮眼財報背後？

鉅亨研報


【專家觀點】台積電法說後股價反跌？三大「冷訊號」藏在亮眼財報背後？(圖:shutterstock)

一、法說亮點多，卻引爆賣壓潮


一、法說亮點多，卻引爆賣壓潮

台積電（2330）第三季財報再創高峰，營收達 3,310 億元、優於市場預期，但股價卻在隔日出現失望性賣壓。投資圈對這份「看似完美」的成績單反應冷淡，關鍵在於法說會中釋出的保守訊息。

二、AI 動能放緩，高效運算成隱憂

這次法說的另一個關鍵觀察點，在於高效能運算（HPC）營收季增率竟為零。過去 AI 伺服器需求帶動 HPC 成長，如今卻陷入停滯。對照輝達（NVIDIA）資料中心業務季減、亞馬遜提到「電力短缺成瓶頸」，市場開始憂慮：AI 需求會不會已經到頂？若第四季智慧型手機進入淡季，AI 沒接上火力，台積電的成長節奏恐將放緩。

三、資金轉向防禦股，市場氣氛微妙變化

當科技股出現雜音，外資與投信的資金動向也悄悄改變。近期金融股、電信股成為資金新避風港，暗示市場避險情緒升溫。另一方面，記憶體族群如南亞科 (2408) 仍有長線題材支撐，但短線 PCB 概念股卻見資金撤離。這波輪動意味著：主流正在換檔，電子權值股若無新題材帶動，台股上攻動能恐將降溫。

究竟台積電的 AI 成長引擎真的熄火了嗎？還是這只是短線換氣？

