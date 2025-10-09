樺漢9月營收119.2億元月增10% 工控設計事業成長動能強勁
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 119.2 億元，月增 10.1%、年減 7.5%；第三季營收 333 億元，季減 4%、年減 12%；累計前 9 月營收 1024.8 億元，年減 4%。
樺漢說明，9 月三大事業體表現來看，工控設計事業營收 30.9 億元，月增 22.4%、年增 24.5%，成長動能強勁。品牌通路事業營收 50.2 億元，月增 14.8%、年減 1.9%，保持穩健表現。
系統整合事業 9 月營收 38.1 億元，月減 3.1%、年減 28%，衰退主要受到美國自動化供應系統第二期工程尚處初期，致美國市場貢獻下降 16.8 億元，另一因素為，整合系統業務受亞太區域市場波動影響，營收表現較前期略有收斂。
而樺漢個體含全資子公司 9 月營收 17.7 億元，月增 27.1%、年增 22.5%，主要受惠於全球智慧製造、Edge AI 邊緣運算系統、資通網安、零售金融、博弈彩券、POS 機、ATM、及智慧家居。
另外，樺漢 ESaaS 智慧平台整合方案包括能源裝置、設備與建築智慧管理、 ESG 節能減碳及 AI 技術應用導入，同步上揚續創成長動能；樺漢預計 11 月 14 日召開第三季法人說明會，說明最新營運成果與展望。
延伸閱讀
