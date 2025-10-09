樺漢9月營收119.2億元月增10% 工控設計事業成長動能強勁

‌



系統整合事業 9 月營收 38.1 億元，月減 3.1%、年減 28%，衰退主要受到美國自動化供應系統第二期工程尚處初期，致美國市場貢獻下降 16.8 億元，另一因素為，整合系統業務受亞太區域市場波動影響，營收表現較前期略有收斂。