〈焦點股〉錼創下半年營運重返成長軌道 早盤放量漲逾半根停板
鉅亨網記者吳承諦 台北
MicroLED 廠錼創 - KY(6854-TW) 近期指出，儘管第二季因匯損導致獲利受損，不過目前客戶的市場預測已看至明年，進行中的概念驗證（POC）專案多達 30-40 個，下半年開始將回成長軌道，激勵今 (16) 日股價走揚，早盤最高來到 159.5 元，漲逾半根停板。
董事長李允立透露，儘管第二季因匯率波動造成近 2 億元損失，但下半年已重返成長軌道。公司預期下半年營收將明顯優於上半年表現，而近期錼創與 Garmin 合作的智慧手錶專案正式量產，標誌 MicroLED 技術商業化突破，單是手錶需求就超出現有產能數倍，產能擴充成為當務之急。
產能方面，錼創已募資 27.7 億元擴充竹南廠產線，月產能將提升至 3000 多片。公司去年下半年轉虧為盈，全年達成損益兩平目標。
錼創積極布局多元應用，涵蓋車載顯示、智慧眼鏡、光通訊及軍用等領域。車用曲面螢幕預計 2026 年底問世，智慧眼鏡大規模應用則落在 2027 年後。
