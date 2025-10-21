AI、Open RAN引爆6G前哨戰！「2025 5G Summit」台廠秀硬實力鏈結8國16電信巨擘

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-21 09:46

隨著 5G 技術不斷演進，開放網路（Open RAN）技術已從早期發展邁向更成熟階段，不僅造就創新多元的電信生態，也奠定次世代通訊 6G 的發展基礎。為加速台灣與國際供應鏈合作，經濟部產業發展署於昨 (20) 日第三度在台北盛大舉辦「2025 5G Summit」產業論壇。

AI、Open RAN引爆6G前哨戰！「2025 5G Summit」登場 台廠秀硬實力鏈結8國16電信巨擘。（圖：經濟部提供）

此次盛會匯聚來自美國、英國、德國、日本、新加坡、越南、蒙古、印尼等 8 國、共 16 家電信商、系統整合商、軟體供應商與驗證機構。國際巨頭包括美國第二大電信商 Verizon、日本樂天電信（Rakuten Mobile）、系統整合商 OREX SAI、越南 Viettel High Tech、蒙古 Mobicom 等重要代表皆出席，與台灣 37 家網通廠商業者，聚焦 AI 智慧化、自動化網路管理、跨國合作開放網路佈建應用等議題，交流洽商次世代通訊技術國際供應鏈生態圈的合作走向。

經濟部產業發展署署長邱求慧致詞表示，台灣半導體、ICT 產業發展成熟，一直是全球可信賴的供應鏈夥伴。在 Open RAN 發展上，台灣政府接軌國際 TIP 組織（Telecom Infra Project）互通驗測環境，並與美、英、德等國政府支持的實驗室合作推動產業生態。目前台灣已有優達、和碩、雲達、啟碁、智宏網、萊昂仕、亞旭、鈺登、台林等 9 家業者獲得 TIP 認證的開放網路解決方案。此外，台灣政府近年攜手產業，已打造 137 個相關加值應用與商業驗證，其中半數與 AI 智慧製造應用相關。

台廠新世代技術亦在國際供應鏈合作上取得突破：優達科技（UfiSpace）的 400G 開放式傳輸路由器，不僅成為美、歐電信商 5G 網路基礎供應夥伴，也與日本 NTT DATA 合作開發 AI 自動化驅動的光傳輸交換技術，支援未來 6G 發展；台揚科技（MTI）獲選美國網路基礎建設補助，以 O-RU 射頻設備技術聯合美電信商 Dish 進行基站系統混合組網商用化驗證開發。

論壇期間，產發署特別安排國際產業訪團南下高雄亞洲新灣區，參訪由智宏網、台揚打造，富鴻網系統整合的船載 5G 專網應用案場。該案結合無人機，透過人工經驗轉換 AI 視覺，協助遠洋漁業探勘漁場，成為指標性案例。訪團並走訪光寶科技、泰雅科技等多家開放網路與 AI 自動化網路管理方案業者，深入瞭解台廠新世代通訊技術與加值應用實力。