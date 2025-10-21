〈焦點股〉美時Q4血癌藥進入拉貨高峰營收可望登高 價量齊揚

美時早盤以 278.5 元開低走高，盤中最高漲至 298 元，漲逾半根停板，截至 10 點 10 分，股價暫報 291.5 元，漲幅約 4.48%，成交量超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 1569 張。