〈焦點股〉美時Q4血癌藥進入拉貨高峰營收可望登高 價量齊揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北


時序進到第四季，美時 (1795-TW) 旗下血癌藥進入今年出貨高峰，法人預期，有望帶動美時第四季營收成長。此外，美時日前收購美國 Alvogen US，可望閃過美國關稅，激勵美時今 (21) 日價量齊揚。 

cover image of news article
美時Q4血癌藥進入拉貨高峰營收可望登高，價量齊揚。(圖：shutterstock)

美時早盤以 278.5 元開低走高，盤中最高漲至 298 元，漲逾半根停板，截至 10 點 10 分，股價暫報 291.5 元，漲幅約 4.48%，成交量超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 1569 張。 


法人指出，美時今年血癌藥出貨高峰落在第四季，因此預期第四季營收有望登今年以來高，並同步帶動毛利率表現。整體而言，法人預估，美時今年全年血癌藥營收年對年也將成長高個位數百分比。 

另外，美時斥資 6.85 億美元 (約新台幣 199.33 億元) 收購 NAGH 100% 股權，並取得 Alvogen US 所有權，躋身全球前 20 大專科製藥公司。美時預計，合併案將在年底前完成交割，併購後營收有望成長 1.9 倍，並在明年 1 月開始認列。 

文章標籤

美時製藥血癌藥關稅生技

