日本定周二（21 日）召開臨時國會，進行首相指名選舉，選舉產生接替石破茂的日本第 104 任首相。石破茂周二上午將召開臨時內閣會議，集體辭職。

日本今天舉行首相指名選舉，選出第104任首相。（圖：Shutterstock）

選舉會於下午在國會眾參兩院進行，第一輪投票中得票過半者即可當選；若無人獲得過半票數，得票數居前兩位者將進入第二輪投票，得票多者獲勝。

根據日本憲法規定，若眾參兩院選舉結果出現分歧，將召開聯席會議協商；若協商仍無法達成一致，將以眾議院的選舉結果作為國會最終決議。

據日本《NHK》報導，執政黨自民黨與日本維新會周一舉行黨魁會談，簽署協議文件，正式就建立聯合政府達成協議。

文件內容包含迅速實施經濟對策、修改憲法、推進結構改革，以及要求雙方在周二召集的臨時國會中共同推動削減眾議院議席數約 10% 的方案。

維新會還確認會在首相指名選舉中支持自民黨候選人高市早苗。

根據日本官方數據，眾議院方面，自民黨目前在 465 個席位中擁有 196 席，日本維新會擁有 35 席；參議院方面，自民黨在 248 個席位中擁有 100 席，日本維新會擁有 19 席。

日媒認為，由於在野黨陣營內部難以團結，即使選舉拖入第二輪決選，高市早苗亦將勝出，成為日本歷史上首位女性首相。

《日本經濟新聞》指出，自民黨雖與日本維新會聯手，但兩黨在兩院議席總數均未過半，高市早苗即使當選首相，也將面臨少數執政困境，其後續政策推行可能遭遇諸多阻力。