日本債市暴跌 「寡婦交易」逆襲成全球最賺搖錢樹

幾十年來，全球債券基金一直被一種在日本稱之為「寡婦交易」所吸引，卻也因此屢屢受創。

這個策略的原理很簡單：借入並出售日本政府債券，預期價格下跌，然後再買回，賺取差價。但在日本長期實施超寬鬆貨幣政策的年代裡，這項策略讓債券投資人損失慘重。而如今，它逆襲成了全球債券市場最有利可圖的投資之一。

根據彭博社計算，日本公債今年的總報酬率（不包括匯率波動）已下跌逾 4%，成為全球政府公債市場迄今表現最差的債券。市場一直受到反覆無常的升息押注以及對日本下一任首相將推出刺激性支出政策、從而推高長期收益率的擔憂的困擾。

Jupiter Asset Management 基金經理人 Mark Nash 在談到做空債券策略時稱，「別再考慮美國公債或英國公債了，最乾淨利落的操作之一就是賣出日本公債。相較於其他市場，『寡婦製造者』交易是最賺錢的策略之一。」

日本 30 年期公債殖利率本月觸及歷史新高。標普指數衡量的與這些債券掛鉤的期貨價格今年已下跌約 2%。拋售行為愈演愈烈，以至於高將日本列為全球債券市場「利空衝擊的淨輸出國」。

這項交易的背後有幾大關鍵理由。過去三年，日本核心通膨率幾乎一直高於央行 2% 的目標。儘管去年開始已多次升息，但日本利率在全球仍處於極低水準。此外，市場對財政政策的普遍擔憂也助長了交易勢頭，相關擔憂今年已對從紐約到倫敦的債券市場造成壓力。

管理超過 2,300 億美元資產的 Western Asset Management 投資組合經理 Hiroyuki Kimura 表示，他的基金一直持有日本債券市場的短期債券，並計劃繼續堅持這一策略。他指出，主要透過持有大量 5 年期債券的空頭部位來執行。

RBC BlueBay 資產管理公司在 10 月 10 日的一份報告中表示，他們已經為日本 10 年期債券價格下跌進行了佈局，目前在日本採取做空久期（short duration）的策略。該公司固定收益首席投資長 Mark Dowding 表示，他們此前在與被稱為「寡婦製造者」的日本債券進行押注時，曾與債券多頭進行過爭論。不過，他仍然認為長期收益率具有投資價值。

這項交易也存在風險。日本壽險公司可能會在年底回歸市場，從而推高需求，而財政狀況的改善也為政府在下一財年減少債券發行提供了一些空間。美國降息可能會帶來額外支撐，因為日本國債走勢與美國國債歷來有相關性。