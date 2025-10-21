search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.45元，其中最高估值6.55元，最低估值4.84元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.55(6.55)15.2515.0615.71
最低值4.84(4.84)9.29.2812.34
平均值5.58(5.54)11.0912.0113.77
中位數5.45(5.32)10.8211.8113.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,506.53億1,512.97億1,481.96億1,253.20億
最低值1,193.38億1,050.20億1,128.48億1,253.20億
平均值1,309.13億1,284.11億1,335.61億1,253.20億
中位數1,299.38億1,293.14億1,339.24億1,253.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

相關行情

台股首頁我要存股
菲利浦66130.6701+1.08%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty