鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為145.50元

Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為145.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.63元下修至-1.75元，其中最高估值-1.16元，最低估值-3.18元，預估目標價為145.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.16(-1.16)2.685.434.66
最低值-3.18(-3.18)0.671.562.12
平均值-1.86(-1.84)1.292.513.39
中位數-1.75(-1.63)1.152.263.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.46億47.50億80.53億72.75億
最低值25.20億26.85億30.23億51.12億
平均值26.39億32.34億46.52億62.14億
中位數26.34億31.72億44.64億62.56億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-3.451.200.70
營業收入7.72億14.50億16.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Circle Internet Group, Inc. Class A134.79+6.56%

