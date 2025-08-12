search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-0.44元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.39元下修至-0.44元，其中最高估值-0.32元，最低估值-1.2元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.32(-0.32)-0.36-0.350
最低值-1.2(-0.46)-0.89-1.25-1.63
平均值-0.63(-0.4)-0.54-0.66-0.66
中位數-0.44(-0.39)-0.47-0.55-0.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.002.16億4.09億18.14億
最低值0.00-5,700萬640萬7,920萬
平均值0.003,316萬1.28億5.69億
中位數0.00780萬7,600萬2.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.76-0.96-0.41-0.99-0.31
營業收入86萬181萬71萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty