根據外媒周一 (20 日) 援引知情人士消息報導，加密貨幣交易與錢包平台 Blockchain.com 近期已與顧問公司 Cohen & Company Capital Markets 接洽，討論透過特殊目的收購公司 (SPAC) 在美國公開上市的可能性。

加密平台Blockchain.com傳借殼上市 估值高達140億美元(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，Blockchain.com 已委任 Cohen & Company Capital Markets 就潛在的 SPAC 交易提供財務建議。不過目前尚不清楚雙方是否仍在進行相關磋商。對此，Blockchain.com 拒絕置評，Cohen & Company 也未在截稿前回覆。

這家成立於 2011 年的加密平台多年來估值波動劇烈。根據《彭博》資料，該公司在 2021 年 3 月募資 3 億美元時，後資金估值 (Post-money Valuation) 為 52 億美元；一年後再度募資時估值一度攀升至 140 億美元。不過，隨市場轉冷，至 2023 年 11 月再度募資 1.1 億美元時，公司估值已降至 70 億美元。

消息指出，Blockchain.com 是最新一家尋求上市的加密公司。穩定幣發行商 Circle(CRCL-US) 已於今年 6 月透過首次公開募股 (IPO) 上市，接著是 8 月的 CoinDesk 母公司 Bullish(BLSH-US)，以及 9 月的交易所 Gemini(GEMI-US)。另一家同業 Kraken 則傳出計畫於明年初掛牌。

今年稍早，Blockchain.com 也透過人事布局釋出上市訊號。該公司任命前高盛 (GS-US) 主管伊凡斯 (Justin Evans) 出任財務長，並延攬前 Velocity Global 財務長兼前 Point72 投資經理威爾科克斯 (Mike Wilcox) 出任營運長。伊凡斯當時曾表示，Blockchain.com「正在採取成為上市公司的必要準備，只要市場條件允許，就會採取行動」。

除了籌備上市，Blockchain.com 今年也積極拓展海外市場，進軍加納、肯亞與南非等非洲多國，期望擴大用戶基礎並提升交易量。