環泥子公司利永環球斥4.9億元收購美國Teksacn 衝刺機器人感測器應用

鉅亨網記者彭昱文 台北


環泥 (1104-TW) 今 (20) 日公告，子公司利永環球斥資 1600 萬美元 (約新台幣 4.9 億元) 收購美國壓力感測器 Teksacn，布局 AI 機器人壓力感測應用及訓練工具，並加強在美國研發製造及業務布局。

cover image of news article
環泥子公司利永環球斥4.9億元收購美國Teksacn 衝刺機器人感測器應用。(鉅亨網資料照)

Tekscan 成立於 1987 年，總部位於波士頓，為全球薄膜觸覺壓力測量感測器與系統的領導品牌，在自動化領域有豐富的工業夾爪整合觸覺感測功能的經驗，並致力於發展電子皮膚技術。


Tekscan 以其超薄、高解析度壓力與力感測技術而聞名，產品廣泛應用於工業、醫療和自動控制等各種領域；而利永環球深根品牌廠、面板、半導體上中下游客戶，近年也在智慧床墊壓力感測系統布局有所斬獲。

環泥表示，Tekscan 產品廣泛應用在工業領域，而利永環球多為商業應用，兩家公司合併後，在技術、市場、製造能力、人才屬性都有高度的互補，同時能更強化業務觸角在北美及全球市場的布局。

環泥感測器機器人

