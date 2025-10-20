聯合再生高層異動 有意處分竹南廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-20 18:17

聯合再生 (3576-TW) 今 (20) 日公告人事異動與廠房出售事宜，宣布前新加坡商天鷹資本能源台灣代表張為策擔任執行長，前工研院光電組組長姜暭先則出任事業總經理，同時經董事會決議，擬處分竹南廠廠房與附屬設備。

聯合再生示意圖。(鉅亨網資料照)

聯合再生指出，張為策具備超過 30 年跨國與能源產業開發營運經驗，具備豐富跨國經驗，大型專案開發與資源整合能力，更是資深國際型專業經理人，即日起就任執行長；姜暭先則長期深耕再生能源技術與政策推動，具備研發與政策推動之實務經驗，更深諳產業技術脈絡。

聯合再生表示，兩位經理人在國際市場拓展與在地深耕兩端的專長形成完美互補，有助於在開發動能與研發策略之間取得平衡，加速營運目標計畫的運轉，主要以「國際拓展 X 在地深耕」為雙軸領導架構、強化治理，以迅速回應市場與產業環境的變動，並以提升營運效益與創新決策為首要方向，推動企業轉型與競爭力再造。

董事長洪傳獻表示，此次布局是聯合再生能源面對全球能源轉型與市場結構調整時所採取的關鍵步驟，並藉此提升決策效率、強化跨域協作與內部治理，在激烈的市場競爭與政策環境中保持穩健成長。

聯合再生也將加速國際營運目標開拓，在既有研發製造、開發、維運、儲能與能源解決方案基礎上，更加速管理、開發之節奏和全面整合能力，持續朝 Total Solution 全方位能源解決方案供應商的目標邁進。