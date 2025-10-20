鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-20 20:03

‌



由期貨公會與期交所共同主辦的「2025 台北國際期貨論壇」於上周五 (10/17)，在金管會「台灣週」活動期間盛大舉行，吸引逾 130 位國內外交易所代表、期貨從業人員及各界人士參與，今年討論主題聚焦在 AI、假日交易與加密貨幣期貨。

全球交易所巨頭齊會「台北國際期貨論壇」熱議3大主題：假日交易、AI與加密貨幣期貨。（圖：期貨公會提供）

期貨公會副理事長陳品呈致詞表示，期貨交易在價格發現、風險控管與資產配置上，已成為全球金融體系不可或缺的一環。面對對等關稅政策帶來的全球經貿波動與挑戰，期貨業的角色更顯關鍵，不僅要協助客戶穩健經營，更要善用衍生性商品控管風險，在市場波動中尋找新契機。

期交所副總經理楊朝舜指出，期交所持續以創新與制度優化，協助推動台灣成為亞洲資產管理中心。近期推出週五到期台指選擇權，並研議假日交易機制、導入 AI 技術建置交易資訊觀測站與風險偵測平台，同時積極與學界合作培育專業人才，以服務本地投資人、吸引國際資金並強化全球連結。

全球衍生性商品市場趨勢：假日交易與加密貨幣期貨成焦點

首場專題座談由期交所副總楊朝舜主持，邀請香港交易所 (HKEX)、大阪交易所 (OSE)、那斯達克交易所 (Nasdaq)、芝商所 (CME) 及歐交所 (Eurex) 的代表與談，共同探討全球衍生性商品市場發展趨勢。

港交所表示，其推動假日交易、惡劣天氣交易旨在與國際接軌，並已獲本地業界廣泛支持。港交所擁有包括 ETF、指數編製公司、造市商及完整避險機制在內的完整生態圈。

大阪交易所分享，自 2022 年推出假日交易以來，目前成交量已達平日的 40% 至 50%。對於假日銀行未營業導致部分投資人無法轉帳的問題，該交易所採第二工作日結算及提前收取加乘保證金因應。此外，大阪交易所已成立小組研究虛擬貨幣期貨，待日本稅收法規與監管體系完善後，希望有機會推出。

CME 指出，其加密貨幣期貨及選擇權持續強勢成長，今年以來日均量較去年同期相比成長 105%。CME 與 Google 雲端合作試行通用帳本（GCUL），以提升在近乎 7 天 24 小時交易下的結算效率與韌性，但要實現真正的全天候交易，仍需明確監管與跨境法規協調。

那斯達克交易所預計明年推出 24 小時股票交易，並已考慮到流動性問題，將通過暫停交易等措施應對個別公司事件的風險。歐交所觀察到機構投資人交易部位有分散到美國以外地區的趨勢，例如 MSCI 世界指數中，美股占比已從去年的 81% 下滑至 72%，並觀察到德指期貨、歐盟 50 期貨等歐洲市場交易量有所增長。

關稅衝擊下的期貨業資產配置策略

第二場專題座談聚焦在對等關稅衝擊下，期貨業如何協助客戶進行資產配置與管理。

元大期貨副總經理劉峰安表示，關稅議題帶來的波動可能成為獲利契機，槓桿交易商提供的美股差價契約 (CFD) 可直接放空避險，提高資金使用效率。街口投信基金經理人林泳光指出，對等關稅直接牽動原物料市場，投資人如今可透過期信業者將原物料商品轉為原物料期貨 ETF，以更簡單、安全便利的方式參與行情。