週週皆可買！12/8首波個股「週選擇權」台積電鴻海等5檔上線 避險彈性大升級

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-05 17:47

台灣期貨交易所宣布，為進一步強化國內期貨市場的深度與廣度，將於 12 月 8 日推出新商品「個股週選擇權」，並同步優化現行的電子選擇權契約規格，使交易人執行避險與策略布局的彈性再升級。

週週皆可買！ 台積電、鴻海等5檔個股週選擇權12/8上線 避險彈性大升級。（圖: shutterstock）

個股週選擇權的掛牌方式比照台指週選擇權，除了每月第一個週三外，每週三都會掛牌兩週後到期的契約，屆時將實現週週皆有契約到期的機制。由於存續期間短、權利金較低，交易人可以更高的資金效率，運用此商品來因應財報發布、法說會、產品發表、除權息、國際消息等關鍵時點。交易人可以快速建立部位，並在事件後靈活出場，有效掌握事件行情帶來的價格變動，同時降低長期持有的不確定性與時間價值衰減風險。

個股週選擇權契約規格與現行個股選擇權相同，每口表彰 2,000 股，並會在除權息時自動調整契約內容以維持交易公平性。交易方向不受限制，參與現貨市場的交易人可依預期走勢擔任買方或賣方及進行當沖。若看多可買進買權以小額權利金放大槓桿效應；看空則可買進賣權將跌幅轉為獲利；持有現股者亦能透過買進賣權建立保護部位，或賣出買權以收取時間價值。

履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下 15%，提供不同價位策略的彈性操作空間。週契約與月契約相互搭配，更能建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構，使交易人在系統性（指數）與個別性（個股）之間取得更全面的避險與操作優勢。

除推出新商品外，期交所亦於同日同步優化電子選擇權契約，將契約乘數自每點新台幣 1,000 元調整為 250 元。此舉將使權利金與保證金金額同步降低，讓契約規模更貼近一般交易人需求，同時提升部位調整的細膩度與操作彈性。

近年來受惠於半導體與 AI 產業高速發展，電子類股波動高度活躍，使得電子指數點位相較上市初期已有顯著提升，造成原契約規模偏大。此次調整後，電子選擇權將更適合短線波動交易、避險配置以及跨商品策略運用，可靈活搭配電子期貨、小型電子期貨、金融選擇權或個股週選擇權，讓交易人在多變市場中的環境中更有效掌握風險與機會。

期交所表示，個股週選擇權的推出與電子選擇權契約乘數調整，展現了商品創新與制度優化雙軌並進的決心，將進一步強化我國期貨市場的深度、廣度與競爭力。