鉅亨網編輯林羿君 2025-10-20 10:54

‌



日本自民黨與維新會將簽聯合執政協議，主張財政擴張的高市早苗出任首相幾乎成為定局，受此消息激勵，日經 225 指數 (NKY) 周一 (20 日) 上午飆漲逾 1300 點，來到 48,930.95 點，直逼 4 萬 9 千點。日元對美元匯率則下挫，盤中觸及最低觸及 151.2。

高市早苗任首相穩了！日股噴漲逾1300點、日元閃見151。(圖:shutterstock)

共同社等日本媒體報導，自民黨已同意接受日本維新會所提的將國會議席數削減 10% 等條件，日本維新會以「內閣外合作」的形式與自民黨結為執政盟友，即日本維新會成員不加入新內閣。

‌



日本維新會黨首吉村洋文也宣布，將於日本時間下午 6 點宣布與自民黨的結盟協議。兩黨結盟也意味著，高市早苗幾乎確定在 21 日舉行的首相指名選舉中勝出。