高市早苗任首相穩了！日股噴漲逾1300點、日元閃見151

鉅亨網編輯林羿君


日本自民黨與維新會將簽聯合執政協議，主張財政擴張的高市早苗出任首相幾乎成為定局，受此消息激勵，日經 225 指數 (NKY) 周一 (20 日) 上午飆漲逾 1300 點，來到 48,930.95 點，直逼 4 萬 9 千點。日元對美元匯率則下挫，盤中觸及最低觸及 151.2。

cover image of news article
高市早苗任首相穩了！日股噴漲逾1300點、日元閃見151。(圖:shutterstock)

共同社等日本媒體報導，自民黨已同意接受日本維新會所提的將國會議席數削減 10% 等條件，日本維新會以「內閣外合作」的形式與自民黨結為執政盟友，即日本維新會成員不加入新內閣。


日本維新會黨首吉村洋文也宣布，將於日本時間下午 6 點宣布與自民黨的結盟協議。兩黨結盟也意味著，高市早苗幾乎確定在 21 日舉行的首相指名選舉中勝出。

這一政治重組改變了先前因失去公明黨支持而面臨的不確定性。高市早苗長期主張實施財政與貨幣刺激政策，這一立場與維新會的右翼政策主張更為吻合，為其政策推進提供了新的政治基礎。因此市場快速重啟「高市交易」即做多日股、做空日元的策略。


 

文章標籤

日元貶日股高市早苗高市交易女首相

相關行情

台股首頁我要存股
日經225指數47518.53-1.57%
日元/美元0.0066+0.00%

