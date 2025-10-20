【ETF介紹】00918高股息ETF再掀熱潮！年報酬率勝0056、00878，填息次數領先群雄？
一、高股息 ETF 再受矚目：殖利率之爭開打
隨著定期配息風潮延燒，投資人再度關注哪檔「高股息 ETF」最有吸引力。根據豐存股最新統計，截至 2025 年 10 月 8 日，00918 殖利率達 11.89%，不僅高居同類型 ETF 之冠，也超越 00919（11.71%）與 0056（11.46%）。
更值得注意的是，00918 五年定期定額存股的年報酬率達 8.97%，同樣位居第一。配息穩、填息快，讓它在高股息族群中脫穎而出，成為市場熱議焦點。
二、填息紀錄領先！00918 為何特別？
許多高股息 ETF「領完息股價卻不回來」，讓投資人拿股息卻少了資本利得。00918 最大的特色就在於以「填息紀錄」作為選股核心。
從 2023 年 5 月至 2025 年 5 月，00918 共除息九次、六次完成填息，其中 2024 年 3 月甚至僅三天就填息成功。這樣的表現意味著投資人不僅能領股息，股價也有機會回升至除息前水準，真正達到「息利雙收」。
三、持股分散、策略明確，還有潛在優勢？
00918 追蹤「特選臺灣上市櫃優選股利高填息 30 指數」，強調獲利能力與填息紀錄。持股以電子與金融為主，前五大包括鴻海、廣達、瑞昱、富邦金、中信金等，單一個股上限僅 8%，能有效分散風險。
近一年 00918 的現金殖利率維持在雙位數水準，最新一季配息 0.52 元。穩定配息搭配高填息策略，吸引許多長期投資人定期定額布局。不過，在高股息熱潮降溫、ETF 市價略有折價的情況下，00918 是否仍有進一步成長空間？…>> 立即前往豐雲學堂看更多
