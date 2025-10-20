摩爾投顧-葉俊敏分析師 2025-10-20 13:50

上週輝達 (NVDA-US) 又有幾件大事情，首先，執行長黃仁勳造訪台積電亞歷桑納廠，宣布首款「Blackwell」晶圓在美國本土製造，實現美國 AI 晶片供應鏈「在地化」。

布局年底波段行情！決勝AICC (圖:shutterstock)

其次，輝達曾於 8 月份 Hot Chips 大會上公布，用 CPO 技術打造的 Spectrum-X 矽光子晶片，並預告 2026 年 CPO 技術將成為主流。就在上週宣布 Spectrum-X 交換器獲得甲骨文、Meta 採用，Spectrum‑X 是輝達為 AI 超大型運算中心所打造的乙太網路平台，能將網路效能提升 1.6 倍，能大幅提升 AI 資料中心的效能和能源效率。甲骨文、Meta 採用象徵著 CPO 技術開始商業化。

之前有為投資朋友追蹤過花旗的研究報告，超大規模企業 2026 年 AI 基礎設施上資本支出將高達 4900 億美元，並預測至 2023 年，AI 算力需求將使全球電力增加 55GW 的容量，相當於 AI 建設支出要增加 2.8 兆美元，美國支出將佔一半達 1.4 兆美元。

投資朋友需要留意的重點，AI 基礎設施資本支出的逐年擴大，不是單純只是量的推升，也不是只有 GPU 的更新與堆疊，AI 伺服器的架構、零組件、散熱、電源、網路通訊、BBU 等，都會隨著更新，去全面提升 AI 伺服器效能。因此，新材料、零組件與應用等，都會在未來的 AI 基礎建設上，獲得高速的成長。其中，能夠提前掌握契機的廠商，將會擁有最大的商機，也將是資金湧入的重要的方向，投資人不可不留意。

提供 AICC 標的，給投資朋友參考－

個股詳細解析：

宜鼎 (5289-TW)：工業級的記憶體、儲存裝置、擴充模組和邊緣 AI 系統。邊緣 AI 涵蓋，記憶體、儲存和擴充模組，提供高擴充性和客製化平台。

勤誠 (8210-TW)：AI 伺服器機殼、機櫃、個人電腦機殼及客製化機構件等。供輝達的 HGX、GB200、GB300 及 MGX 等伺服器機殼。

京元電 (2449-TW)：大客戶 GPU 新世代產品測試訂單，獨家提供 Burn-in test、Final Test 服務。今年資本支出提高至新台幣 370 億元。

環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。

波若威 (3163-TW)：CPO 技術新型光纖陣列技術，預計 2025 年下半年完成驗證，2026 年正式進入量產階段。

強茂 (2481-TW)：主要產品：MOSFET、IGBT、整流二極體、SiC 元件、橋式整流器與保護元件。MOSFET

打入 CSP 客戶的 ASIC 伺服器供應。

穩得 (6761-TW)：電子零組件及提供測試驗證服務，AI 伺服器需求，開發 BBU 電池及超級電容測試、電源及機櫃測試等服務。800V 的 HVDC 測試能力。

輝達不管 AI 晶片或者 CPO，台廠都在其中佔有重要地位，並且未來美國 AI 基礎建設支出將佔全球一半，美國也支持其戰略與友好夥伴採用美國 AI 技術建設主權 AI，換句話說，將遠超過一半的資本支出採用美國技術，將使台廠受惠。AI 盛宴終將會停，但在此之前，投資朋友切勿反向操作。更多選股資訊，歡迎加入 Line @

