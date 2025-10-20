金色三麥掛牌上櫃 大漲3成掀蜜月行情 中籤戶現賺3萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-20 10:14

‌



連鎖餐飲集團金色三麥 (7757-TW) 今 (20) 日以承銷價 101 元掛牌上櫃，開盤開出 132.5 元，盤中在 130 元左右整理，漲幅達 30%，中籤戶每人現賺約 3 萬元，順利展開掛牌蜜月行情。

金色三麥今日掛牌上櫃。(圖：金色三麥提供)

金色三麥董事長葉冠廷樂觀看待，憑藉「餐＋酒雙引擎」策略，以及多元通路合作、產能優勢和新品項拓展等，奠定未來擴張基礎。

‌



目前金色三麥擁有兩座通過 ISO22000 和 HACCP 國際認證的自有啤酒生產基地，年釀造總產能達 3000 公噸，生產線承襲德國工藝，截至去年底，在全球五大啤酒賽事中累計奪下 26 面金牌、26 面銀牌和 16 面銅牌，是亞洲唯一囊括五大獎項殊榮的精釀啤酒廠。

金色三麥說明，旗下四座工廠涵蓋啤酒、調酒、無酒精飲料、甜點和冷凍餐點製造，具備跨品類、全鏈整合能力，支撐品牌和通路的營運需求，也為未來拓展海外市場奠定基礎。

在多元銷售通路方面，金色三麥積極建立廣泛合作網絡，涵蓋四大便利商店，以及全聯、家樂福、樂比亞、Mia C’bon 等連鎖超市與生鮮通路，更深入量販龍頭好市多和各大百貨超市與藥妝賣場如 CitySuper、微風超市、寶雅等。