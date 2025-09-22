金色三麥將掛牌上櫃 營運射4箭 挑戰明後年獲利衝新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-22 18:10

連鎖餐飲集團金色三麥 (7757-TW) 將於明 (23) 日舉辦上櫃前業績發表會，金色三麥總經理葉淑芬表示，隨著既有金色三麥改裝、並維持各品牌每年開新據點的腳步，以及規劃開跨足中式餐飲的三麥茶樓、零售版圖拚拓展北美市場，不僅看好下半年獲利動能，更期待明後年營運將具備衝破疫後高峰的實力。

金色三麥董事長葉冠廷。(鉅亨網記者王莞甯攝)

金色三麥透過「餐＋酒雙引擎」模式，成功在競爭激烈的餐飲市場中做出差異化，董事長葉冠廷表示，公司以自釀精釀啤酒為核心，結合餐飲體驗，正積極打造全方位的餐酒文化。

為降低單一品項風險，金色三麥積極拓展多元品牌與產品，目前已擁有 8 個品牌，包括金色三麥、微兜、BAC、咖哩樹、SUNMAI、SUNMAI BURGER、BLAH BLAH Bar 和 SPORTS NATION，總門店數達 40 家，其中，金色三麥共 20 家。

葉淑芬說明，平均 5-6 年金色三麥既有店會整改，除了 DREAM PLAZA 全新登場，明年 3 月、9 月將再改裝 2 家，改裝後的店點會導入全新的數位科技，而此次 DREAM PLAZA 更導入 KTV 包廂，在餐酒市場中再次做出全新的娛樂服務。

此外，SPORTS NATION 也預計明年開出 2-3 家新據點，並已開始規劃推出三麥茶樓，屆時將是首度跨足中式餐飲，除了仍會導入自家特色的酒牆，更著重在單人和少人聚餐需求。

除了展店，在零售市場金色三麥多有著墨，已與 7-11、全聯、家樂福、星巴克、好市多、昇恆昌等跨通路合作，並進軍桃園機場、百貨通路與精品超市。

對於海外市場，葉淑芬說明，嘗試將罐裝啤酒外銷北美市場，與當地代理商正在和談合作，一旦導入北美將先鋪貨當地餐廳；同時，有小批量鋪貨到日本高端超市。