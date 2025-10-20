川普澤倫斯基會晤內幕曝光！要求烏克蘭割地換停火、提議向烏俄雙方提供「安全保障」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-20 10:05

‌



根據二位消息人士，美國總統川普上週五（17 日）與烏克蘭總統澤倫斯基在一次氣氛緊繃的會晤中，曾敦促烏方讓出部分領土給俄羅斯，以換取停火協議。這場談話令烏克蘭代表團感到失望。

傳川普要求烏克蘭割地換停火、拒絕提供戰斧飛彈。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，兩名知情人士指出，川普在會中拒絕提供烏克蘭「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，並提議向烏克蘭與俄羅斯兩方提供「安全保障」，此舉讓烏方代表感到疑惑。

‌



會後，川普公開呼籲「以現有前線為界停火」，而澤倫斯基隨後在對記者的演講中也表達了這一立場。

第三位消息人士表示，在澤連斯基表示不會主動向莫斯科割讓任何領土後，川普在會晤期間提出了「就地停火」建議。

消息人士指出，會晤結束時，川普決定「在目前的分界線上達成協議」。

評論指出，對烏克蘭而言，這場會晤雖非全面失敗，但結果仍令人失望。澤倫斯基原希望說服川普提供能深入俄境打擊的「戰斧」長程飛彈，但未獲同意。

美國副總統范斯（JD Vance）週日（19 日）晚間則向記者表示，川普尚未最終決定是否批准提供「戰斧」飛彈。

川普態度再轉向：從全力挺烏克蘭到推動協議

儘管近期跡象顯示，川普原本有意放棄推動俄烏和談、改為全力支持烏克蘭。然而，上週五的會晤卻顯示川普可能再次轉向，急於促成協議，即便條件對烏方並不友善。

今年 9 月於聯合國大會會晤澤倫斯基時，川普甚至推測烏克蘭可能收復所有被俄佔領土，儘管連基輔自己也認為那幾乎不可能。

消息人士稱，美國官員多次提出「領土交換」構想，這是川普年初便曾支持的方案之一。上週五，川普也在會中強調「迅速達成協議」的重要性。

談到此次會晤時，一名消息人士表示：「情況非常糟糕。（川普）傳遞的訊息是，如果烏克蘭不與俄羅斯達成協議，『你們的國家將凍結，你們的國家將被摧毀』。」

另一名消息人士則否認川普使用「摧毀」一詞，但兩人均證實川普多次爆粗口。

多位消息人士指出，川普的立場似乎受到前一天與俄羅斯總統普丁通話的影響。

根據《華盛頓郵報》報導，普丁在通話中提議烏克蘭割讓頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk），以換取部分札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）地區。

一位消息人士稱，美國官員週五向澤連斯基提出的正是這項交換方案。

烏克蘭政府強調，仍控制的頓涅茨克與盧甘斯克部分區域具有重大戰略價值，一旦放棄，將讓整個國家更易遭俄軍進攻。

消息人士直言，放棄這些領土「等同於自殺」。

兩名知情人士還指出，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）是最積極推動烏方接受該方案的人之一。

威特科夫主張，頓涅茨克與盧甘斯克擁有大量俄語人口，且先前也曾公開表達這一點。

川普與普丁或將在布達佩斯會晤

在與澤倫斯基會晤前，川普曾透露將於近期在布達佩斯與普丁會面。

克里姆林宮一名助手隨後證實，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於數日內磋商籌備峰會。