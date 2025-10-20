全球儲備資產版圖生變！德銀：黃金正縮小與美元差距 再漲1400美元就追平

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-20 13:40

今年以來，黃金價格漲勢驚人，累計上漲逾 60%，上周五 (17 日) 現貨黃金 (XAUUSDOZ) 一度突破每盎司 4380 美元，創下近年來罕見的強勢行情。專家指出，這場漲勢背後是全球金融體系正悄悄脫離以美元為中心的格局。

（圖：Shutterstock）

德意志銀行 (DB-US) 分析師 Michael Hsueh 出具最新研究報告指出，自今年 6 月底以來，各國持有的外匯與黃金儲備中，黃金佔比已從 24% 攀升至 30%，同期美元佔比則從 43% 降至 40%。

儘管金價上漲自然推高其儲備份額，但這一比例已逼近美元，堪稱「歷史性轉變」。

根據德銀估算，若要讓黃金份額追平美元，在現有持有部位不變情況下，金價必須上漲至每盎司 5790 美元，屆時兩者將各佔儲備持有量的 36%。

關於美元持有量下滑的原因，市場眾說紛紜。有人認為美元估值過高，也有人指出美國凍結俄羅斯資產的行為，讓其他國家對美元資產的安全性產生警示，加上美國與其他國家的貿易爭端，正逐步改變全球對美元的依賴邏輯。

Ned Davis Research 首席全球宏觀策略師 Joseph Kalish 指出，新的世界秩序正在形成。「不結盟國家對現有體系的疏離，以及對法定貨幣的信任缺失，正推動黃金成為新的貨幣錨定資產」。

Ned Davis 衡量金市人氣的「每日黃金情緒綜合指數」目前已達 75%，意味著在達到極端水平前，金價仍有上漲空間。