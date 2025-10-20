鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-20 07:34

‌



法國羅浮宮周日（19 日）晚發布公告，稱當天上午博物館阿波羅畫廊發生一起入室盜竊案，該畫廊收藏法國王室珠寶和「王冠鑽石」系列。

法國羅浮宮發生入室盜竊案，公布失竊藏品清單。（圖：Shutterstock）

兩座高安全級別展櫃成為目標，共有 8 件具有「無法估量歷史價值」的珠寶被盜，具體包括：

‌



· 瑪麗 - 阿梅莉王後與奧爾唐斯王後的頭飾套件中的冠冕

· 瑪麗 - 阿梅莉王後與奧爾唐斯王後的藍寶石套裝中的項鏈

· 瑪麗 - 阿梅莉王後與奧爾唐斯王後的藍寶石套裝中的耳環

· 瑪麗 - 路易絲王後的祖母綠套裝中的項鏈

· 瑪麗 - 路易絲王後的祖母綠套裝中的耳環

·「聖物匣式胸針」

· 歐也妮王後的冠冕

· 歐也妮王後的大襟花胸針

法國羅浮宮指出，畫廊外窗和兩座展櫃的報警系統均已啟動，入侵極其迅速，且具破壞性。

當時在展廳及相鄰區域的 5 名工作人員立即按照安全程序行動，第一時間聯繫警方，並保護現場人員。