法國羅浮宮發生入室盜竊案 公布失竊藏品清單
鉅亨網編譯鍾詠翔
法國羅浮宮周日（19 日）晚發布公告，稱當天上午博物館阿波羅畫廊發生一起入室盜竊案，該畫廊收藏法國王室珠寶和「王冠鑽石」系列。
兩座高安全級別展櫃成為目標，共有 8 件具有「無法估量歷史價值」的珠寶被盜，具體包括：
· 瑪麗 - 阿梅莉王後與奧爾唐斯王後的頭飾套件中的冠冕
· 瑪麗 - 阿梅莉王後與奧爾唐斯王後的藍寶石套裝中的項鏈
· 瑪麗 - 阿梅莉王後與奧爾唐斯王後的藍寶石套裝中的耳環
· 瑪麗 - 路易絲王後的祖母綠套裝中的項鏈
· 瑪麗 - 路易絲王後的祖母綠套裝中的耳環
·「聖物匣式胸針」
· 歐也妮王後的冠冕
· 歐也妮王後的大襟花胸針
法國羅浮宮指出，畫廊外窗和兩座展櫃的報警系統均已啟動，入侵極其迅速，且具破壞性。
當時在展廳及相鄰區域的 5 名工作人員立即按照安全程序行動，第一時間聯繫警方，並保護現場人員。
羅浮宮表示，工作人員反應迅速，處置得當，嫌犯在逃離時遺棄部分設備，以及被盜的歐也妮皇後的王冠。目前王冠狀況正在評估中。
