美國不支持烏克蘭了？川普白宮會澤倫斯基拒談戰斧飛彈援助、呼籲烏俄立即停火

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-18 12:19

烏克蘭總統澤倫斯基週五（17 日）前往美國白宮，尋求更多武器以支撐與俄羅斯的戰爭。然而，美國總統川普似乎更關注如何推動和平協議，而非升級烏軍的武器庫。

川普白宮會澤倫斯基拒談戰斧飛彈援助、呼籲烏俄立即停火。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，雖然川普並未排除向澤倫斯基提供其所要求的長程「戰斧」巡弋飛彈的可能性，但他對此態度顯得冷淡，並將重點放在未來數週於匈牙利與俄羅斯總統普丁的會晤。

在會談中，澤倫斯基向川普表示，烏軍已準備好數千架無人機，準備對俄軍展開攻勢，但仍急需美國提供飛彈支援。

澤倫斯基坦言：「我們沒有戰斧飛彈，所以我們需要戰斧飛彈。」

然而，對此川普回應說：「我們寧願他們不需要戰斧飛彈。」並重申希望美國保留其戰略武器，「我們也想要戰斧飛彈，不想放棄保衛國家所需的裝備。」

會議結束後，澤倫斯基形容此次會面「富有建設性」，但不願再談長程飛彈議題，強調美方不希望衝突升級，並對獲得武器援助「保持現實態度」。

川普與澤倫斯基會談超過兩小時後，呼籲烏克蘭與俄羅斯「立即停止戰爭」，即使這意味著烏克蘭必須讓出部分領土。

川普表示：「雙方應該停在目前的戰線，回家與家人團聚。我已經告訴澤倫斯基總統，也告訴普丁總統，現在就該停下來。」

普丁會談將延後 美歐對川普立場存疑

值得注意的是，儘管川普表示即將與普丁會面，但克里姆林宮指出，仍有許多細節待決定，峰會可能「比川普提到的兩週內稍晚」舉行。

川普與普丁通話後採取的溫和語氣，引發外界質疑美國是否會放緩援助烏克蘭，也讓歐洲再度擔心美俄可能達成「有利俄羅斯」的協議。

歐盟發言人則回應，若談判有助於烏克蘭和平，歐盟「表示歡迎」。

當被媒體問及是否擔心普丁只是藉談判拖延時間時，川普回應：「我一生都被最厲害的人耍過，但我總是全身而退，所以這種情況不是沒可能。」

前美國官員、現任國際戰略研究所（IISS）資深研究員 Michael Carpenter 分析，這次會晤並非澤倫斯基所期待的結果，但符合美國政府對俄烏戰爭的整體取向。

他指出：「現實是，美方並沒有意願對俄羅斯施加實質代價，」

儘管會談主題嚴肅，川普仍表現出對澤倫斯基的友好，稱讚他這次穿著一件「非常時尚」的深色西裝外套。